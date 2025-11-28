Suspeitos de 19 e 41 anos são detidos após furto de celular e cumprimento de mandado em Três Lagoas

Dois suspeitos, um de 19 anos e outro de 41, foram detidos pela Polícia Militar após uma ação que resultou na recuperação de um celular furtado, na tarde desta quinta-feira (27), em Três Lagoas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que teve o aparelho subtraído enquanto estava em atendimento na estação rodoviária da cidade. O furto ocorreu quando um indivíduo aproveitou o momento em que ela virava-se de lado no guichê e, pela janela, tomou o celular avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil.

Com acesso às imagens das câmeras de segurança do local, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito de 41 anos, que apresentava as mesmas características registradas nas filmagens.