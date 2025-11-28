Suspeitos de 19 e 41 anos são detidos após furto de celular e cumprimento de mandado em Três Lagoas

Dois suspeitos, um de 19 anos e outro de 41, foram detidos pela Polícia Militar após uma ação que resultou na recuperação de um celular furtado, na tarde desta quinta-feira (27), em Três Lagoas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que teve o aparelho subtraído enquanto estava em atendimento na estação rodoviária da cidade. O furto ocorreu quando um indivíduo aproveitou o momento em que ela virava-se de lado no guichê e, pela janela, tomou o celular avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil.
Com acesso às imagens das câmeras de segurança do local, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito de 41 anos, que apresentava as mesmas características registradas nas filmagens.
No momento da abordagem, ele estava acompanhado do suspeito de 41 anos. Durante entrevista, o homem de 19 anos confessou o furto e o companheiro indicou aos policiais o local onde estava escondido o aparelho enterrado em um terreno baldio nas proximidades.
O celular foi encontrado e devolvido à proprietária. Durante a checagem, os militares constataram que havia contra o suspeito de 41 anos um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena de 11 anos a ser cumprida em regime fechado. Os dois indivíduos foram levados à Depac.
O suspeito de 19 anos apresentava um corte na cabeça, que segundo ele teria sido provocado por uma desavença anterior com um desafeto. A dupla permanece à disposição da Justiça.