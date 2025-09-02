Três Lagoas registra terceira tentativa de homicídio na madrugada; Jovem foi baleado após agressão e elevou para 4 pessoas baleadas na noite

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Rádio Patrulha da Polícia Militar atenderam uma tentativa de homicídio no início da madrugada desta terça-feira (2), no bairro Jardim Samambaia, Sul de Três Lagoas (MS).

Por volta de 2h a Polícia Militar e o Samu, foram acionados para comparecer na rua F, onde um homem de 25 anos, teria sido baleado e estaria ensanguentado. Chegando no local os socorristas do Samu, localizaram o homem na calçada consciente e orientado, com uma grande marca de sangue pelo corpo.

Questionado sobre o que teria acontecido, a vítima contou que caminhava pela região do bairro Vila Haro, quando um veiculo VW Gol de cor escura e uma moto Titan vermelha, teriam o cercado de quatro pessoas passado a lhe agredir com pedaços de madeira. Ainda segundo a vítima enquanto era espancada, um dos suspeitos teria sacado uma arma de fogo e ordenado que ele corresse.