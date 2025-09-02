Três Lagoas registra terceira tentativa de homicídio na madrugada; Jovem foi baleado após agressão e elevou para 4 pessoas baleadas na noite

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Rádio Patrulha da Polícia Militar atenderam uma tentativa de homicídio no início da madrugada desta terça-feira (2), no bairro Jardim Samambaia, Sul de Três Lagoas (MS).
Por volta de 2h a Polícia Militar e o Samu, foram acionados para comparecer na rua F, onde um homem de 25 anos, teria sido baleado e estaria ensanguentado. Chegando no local os socorristas do Samu, localizaram o homem na calçada consciente e orientado, com uma grande marca de sangue pelo corpo.
Questionado sobre o que teria acontecido, a vítima contou que caminhava pela região do bairro Vila Haro, quando um veiculo VW Gol de cor escura e uma moto Titan vermelha, teriam o cercado de quatro pessoas passado a lhe agredir com pedaços de madeira. Ainda segundo a vítima enquanto era espancada, um dos suspeitos teria sacado uma arma de fogo e ordenado que ele corresse.
Temendo pela vida, a vítima teria tentado correr e o suspeito atirado por duas vezes em sua direção, alvejando a vítima no braço, na altura do cotovelo, quebrando o braço da vítima. Durante a consulta no local, os socorristas do Samu também notaram um corte profundo na Panturrilha da vítima, que segundo ela, teria sido causada pelas pauladas.
A equipe policial perguntou a vítima quem seriam os autores e a motivação do crime, mas a mesmo disse aos militares que não teria reconhecidos os agressores, que é natural do estado da Bahia, está residindo em Três Lagoas, e que neste pequeno período que está na Capital da Celulose, teria tido uma desavença com um “desconhecido”, no Conjunto Habitacional Orestinho, mas não deu detalhes. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e a vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora, e não corre risco de morte.