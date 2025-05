Trio armado invade residência, faz família refém e é preso com veículo e bens roubados

Três homens foram presos em flagrante, na noite desta quarta-feira (28), após invadirem uma residência e manter uma família refém, durante assalto, no municípío de Selvíria (MS). O trio foi localizado e detido por policiais rodoviários federais em Aparecida do Taboado, com o carro e diversos objetos roubados da casa.

O crime ocorreu por volta de 19h45, no Centro de Selvíria. Uma mulher, de 63 anos, chegava em casa com o marido, de 68, quando foi abordada por dois assaltantes encapuzados, que renderam o casal e os forçaram a entrar na residência. Sob ameaça de estarem armados, os bandidos exigiam dinheiro e agiram com violência, chegando a empurrar o casal e trancá-lo no banheiro, junto com uma terceira vítima, uma mulher de 31 anos.

Após oito minutos, os assaltantes deixaram o local levando celulares, joias, equipamentos eletrônicos, cartões bancários e um carro Toyota Corolla. A família conseguiu sair do banheiro por um alçapão e acionou a polícia. Em diligência rápida, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar o veículo ainda em deslocamento, na BR-158, já em Aparecida do Taboado.