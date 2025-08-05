Trio é preso após furto de bateria em torre de monitoramento de fábrica de celulose

A Força Tática da Polícia Militar prendeu três suspeitos de furtarem uma bateria de alta capacidade instalada em uma torre de monitoramento de incêndios da fábrica Suzano, em uma fazenda localizada às margens da BR-262, zona rural de Três Lagoas (MS). As prisões foram na noite desta segunda-feira (4).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por meio da Central de Operações, após o sistema de videomonitoramento da empresa flagrar a ação criminosa. As imagens registraram o momento em que dois homens e uma mulher, utilizando um Fiat Uno branco, subtraíram uma bateria da marca Moura, de 170 amperes, do sistema de vigilância instalado na fazenda.

As gravações permitiram a identificação das vestimentas dos suspeitos. Um dos homens usava camiseta rosa e calça jeans, o segundo trajava camiseta preta e calça jeans, e a mulher vestia camiseta branca.

Durante diligências nas proximidades do local, o veículo suspeito foi localizado estacionado em frente a uma conveniência na cidade.