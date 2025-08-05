Trio é preso após furto de bateria em torre de monitoramento de fábrica de celulose

A Força Tática da Polícia Militar prendeu três suspeitos de furtarem uma bateria de alta capacidade instalada em uma torre de monitoramento de incêndios da fábrica Suzano, em uma fazenda localizada às margens da BR-262, zona rural de Três Lagoas (MS). As prisões foram na noite desta segunda-feira (4).
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por meio da Central de Operações, após o sistema de videomonitoramento da empresa flagrar a ação criminosa. As imagens registraram o momento em que dois homens e uma mulher, utilizando um Fiat Uno branco, subtraíram uma bateria da marca Moura, de 170 amperes, do sistema de vigilância instalado na fazenda.
As gravações permitiram a identificação das vestimentas dos suspeitos. Um dos homens usava camiseta rosa e calça jeans, o segundo trajava camiseta preta e calça jeans, e a mulher vestia camiseta branca.
Durante diligências nas proximidades do local, o veículo suspeito foi localizado estacionado em frente a uma conveniência na cidade.
Os policiais realizaram abordagem aos ocupantes, momento em que identificaram um dos suspeitos com as mesmas roupas vistas nas imagens do crime, bem como a mulher que o acompanhava.Inicialmente, o homem abordado negou envolvimento no furto, alegando que o autor seria seu filho, que não estava no local.
No entanto, após ser confrontado com as imagens, acabou admitindo participação no crime e revelou que o furto havia sido cometido por ele, a companheira e o filho. Ele ainda informou que a bateria furtada havia sido deixada em uma estrada vicinal próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parcialmente encoberta por folhas.
Em continuidade à ocorrência, os policiais se deslocaram até a residência informada pelo suspeito, onde localizaram o terceiro envolvido. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o jovem também confessou a participação no crime, que teria sido realizado em conjunto com os familiares.
Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A equipe relatou a necessidade do uso de algemas durante o procedimento, conforme previsão legal, e destacou que nenhum dos detidos apresentava lesões aparentes.A bateria recuperada será restituída à empresa vítima do crime.