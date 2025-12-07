Usuário de drogas invade casa, aterroriza casal de idosos e morre no bairro Interlagos, em Três Lagoas

Na noite deste sábado (6), um casal de idosos passou por momentos de tensão após ter sua residência invadida por um homem completamente descontrolado, na rua Zuleide Perez Tabox, no bairro Interlagos, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 22h, enquanto assistiam televisão, os moradores ouviram um forte barulho no portão e viram o suspeito entrar no quintal. Dentro da casa, o homem — que aparentava ter entre 25 e 35 anos — começou a bater nas paredes, derrubar objetos, gritar e agir de forma totalmente desordenada.

Assustado, o casal se trancou em um cômodo enquanto acionava a Polícia Militar. Uma equipe da Rádio Patrulha foi até o local e encontrou o suspeito extremamente agitado. Os policiais deram várias ordens para que ele se acalmasse e permitisse a revista, mas ele não obedeceu em nenhum momento. Diante do comportamento alterado e dos sinais de possível uso de entorpecentes, os militares solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).