Início Polícia

MOTE A INVESTIGAR

Usuário de drogas invade casa, aterroriza casal de idosos e morre no bairro Interlagos, em Três Lagoas

PM foi acionada e, ainda com vida, o homem precisou ser contido até a chegada do Samu

Alfredo Neto

Idosos tiveram noite de pânico e Polícia Civil busca familiares de morto por suspeita de overdose: Alfredo Neto/RCN67
Idosos tiveram noite de pânico e Polícia Civil busca familiares de morto por suspeita de overdose: Alfredo Neto/RCN67

Na noite deste sábado (6), um casal de idosos passou por momentos de tensão após ter sua residência invadida por um homem completamente descontrolado, na rua Zuleide Perez Tabox, no bairro Interlagos, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 22h, enquanto assistiam televisão, os moradores ouviram um forte barulho no portão e viram o suspeito entrar no quintal. Dentro da casa, o homem — que aparentava ter entre 25 e 35 anos — começou a bater nas paredes, derrubar objetos, gritar e agir de forma totalmente desordenada.

Assustado, o casal se trancou em um cômodo enquanto acionava a Polícia Militar. Uma equipe da Rádio Patrulha foi até o local e encontrou o suspeito extremamente agitado. Os policiais deram várias ordens para que ele se acalmasse e permitisse a revista, mas ele não obedeceu em nenhum momento. Diante do comportamento alterado e dos sinais de possível uso de entorpecentes, os militares solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os socorristas suspeitaram de overdose. O homem entrou em parada cardíaca e foram iniciadas manobras de reanimação, que duraram cerca de 40 minutos. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pelo médico do Samu, possivelmente em decorrência do uso de substâncias ilícitas.

Após a morte, a PM isolou a área e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exames necroscópicos e identificação.

Nenhum documento foi encontrado com o homem. Usuários de drogas da região disseram não conhecê-lo. Buscas foram feitas no Centro POP, no bairro Santa Terezinha, para tentar localizar alguém que pudesse identificá-lo, mas não houve sucesso até o fechamento desta matéria.

