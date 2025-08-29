Veículo roubado no Rio de Janeiro é recuperado pelo Deptran em Três Lagoas

Durante fiscalização de rotina realizada na manhã desta sexta-feira (29), agentes do Departamento de Trânsito de Três Lagoas (Deptran) localizaram um Volkswagen UP! roubado circulando pela avenida Clodoaldo Garcia, na região sul da cidade.

O automóvel, de cor prata, chamou a atenção da equipe por estar com o para-brisa quebrado. Ao verificarem a placa, os agentes constataram que os dados correspondentes não batiam com o modelo em circulação. A vistoria detalhada confirmou que o carro havia sido roubado em 2024, no estado do Rio de Janeiro.