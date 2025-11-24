Vítima de feminicídio em Dourados tinha medida protetiva contra ex-marido

Alliene Nunes Barbosa, 50 anos, ex-integrante da Guarda Municipal, que foi morta com 23 golpes de faca na noite deste domingo (23), na Vila Sumat, em Dourados, tinha medida protetiva o autor, Cristian Alexander Cabeza Henriquez, 44 anos.

Ele usava tornozeleira eletrônica por violência doméstica. Porém, mesmo separados, Cristian seguia frequentando a casa da vítima e, segundo testemunhas.

O crime aconteceu na frente do filho da vítima, de apenas 9 anos e o autor, ex-marido de Alliene, foi preso. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Cristian teria confessado o crime inicialmente aos policiais militares que atenderam a ocorrência. No entanto, ao prestar esclarecimentos formais na Depac, voltou atrás e disse não ter relação com o assassinato. Ele relatou que o casal vivia em meio a brigas motivadas por ciúmes e afirmou, chorando, não saber por que havia sido preso anteriormente.