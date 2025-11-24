Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

37º FEMINICÍDIO EM MS

Vítima de feminicídio em Dourados tinha medida protetiva contra ex-marido

Kátia Kuratone

O autor, boliviano de 44 anos, atingiu Aliene com cerca de 23 golpes de faca. Ele era alvo de uma medida protetiva solicitada por Alliene no início do mês. (Foto: Bronka)
O autor, boliviano de 44 anos, atingiu Aliene com cerca de 23 golpes de faca. Ele era alvo de uma medida protetiva solicitada por Alliene no início do mês. (Foto: Bronka)

Alliene Nunes Barbosa, 50 anos, ex-integrante da Guarda Municipal, que foi morta com 23 golpes de faca na noite deste domingo (23), na Vila Sumat, em Dourados, tinha medida protetiva o autor, Cristian Alexander Cabeza Henriquez, 44 anos. 

Ele usava tornozeleira eletrônica por violência doméstica. Porém, mesmo separados, Cristian seguia frequentando a casa da vítima e, segundo testemunhas.

O crime aconteceu na frente do filho da vítima, de apenas 9 anos e o autor, ex-marido de Alliene, foi preso. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Cristian teria confessado o crime inicialmente aos policiais militares que atenderam a ocorrência. No entanto, ao prestar esclarecimentos formais na Depac, voltou atrás e disse não ter relação com o assassinato. Ele relatou que o casal vivia em meio a brigas motivadas por ciúmes e afirmou, chorando, não saber por que havia sido preso anteriormente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos