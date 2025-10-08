Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Política

SESSÃO

Câmara aprova projeto e sindicato reforça pedido de jornada de 30 horas aos servidores municipais

Presidente do SSPM, Luciana Braçal, usou a tribuna para reforçar reivindicações da categoria e pedir avanço nas negociações com a prefeitura

Ana Cristina Santos

Sessão foi marcada pelo uso da tribuna pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Luciana Braçal - Foto: Divulgação
Sessão foi marcada pelo uso da tribuna pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Luciana Braçal - Foto: Divulgação

A sessão desta terça-feira (7) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada pela aprovação de projetos e pelo uso da tribuna pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Luciana Braçal. Em sua fala, a representante destacou as conquistas da categoria ao longo dos 35 anos de atuação do sindicato e apresentou duas reivindicações ao Executivo, a retomada das negociações para implantação da jornada de 30 horas semanais e a revisão do plano de cargos, carreira e salários.

Luciana ressaltou que, embora a administração municipal tenha atendido parte das reivindicações, como a valorização do vale-alimentação e o enquadramento de agentes comunitários que migraram do regime CLT para o estatutário, ainda há pontos que precisam avançar. Entre eles, a reestruturação das funções de vigias, agentes de trânsito, técnicos de segurança e fiscais.

A presidente lembrou que o estudo sobre a jornada de 30 horas chegou a ser iniciado, mas não teve continuidade. Segundo ela, a proposta é viável e traria benefícios tanto para os servidores quanto para a população. “É muito importante esse momento de reconhecimento e valorização do servidor público. A gente tem algumas pautas pendentes, como o plano de cargos, carreiras e salários e a tão esperada jornada de 30 horas, que traz mais qualidade de vida ao trabalhador e um atendimento melhor à população”, afirmou.

Luciana destacou ainda que uma nova reunião com representantes da administração municipal está marcada para o dia 24 deste mês, quando as pautas deverão voltar à discussão.

Notícias Relacionadas

PROJETO

Durante a mesma sessão, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que garante atendimento preferencial do Samu em casos de urgência e emergência envolvendo crianças atendidas em centros infantis e brinquedotecas do município. A proposta é de autoria do vereador Marcus Bazé e tem como base o artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo Bazé, a medida reforça o compromisso com a proteção e a prioridade absoluta dos direitos da criança. “Esse atendimento preferencial pode fazer a diferença em situações de emergência e ajudar a salvar vidas”, destacou o parlamentar.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos