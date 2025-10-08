Câmara aprova projeto e sindicato reforça pedido de jornada de 30 horas aos servidores municipais

A sessão desta terça-feira (7) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada pela aprovação de projetos e pelo uso da tribuna pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Luciana Braçal. Em sua fala, a representante destacou as conquistas da categoria ao longo dos 35 anos de atuação do sindicato e apresentou duas reivindicações ao Executivo, a retomada das negociações para implantação da jornada de 30 horas semanais e a revisão do plano de cargos, carreira e salários.

Luciana ressaltou que, embora a administração municipal tenha atendido parte das reivindicações, como a valorização do vale-alimentação e o enquadramento de agentes comunitários que migraram do regime CLT para o estatutário, ainda há pontos que precisam avançar. Entre eles, a reestruturação das funções de vigias, agentes de trânsito, técnicos de segurança e fiscais.

A presidente lembrou que o estudo sobre a jornada de 30 horas chegou a ser iniciado, mas não teve continuidade. Segundo ela, a proposta é viável e traria benefícios tanto para os servidores quanto para a população. “É muito importante esse momento de reconhecimento e valorização do servidor público. A gente tem algumas pautas pendentes, como o plano de cargos, carreiras e salários e a tão esperada jornada de 30 horas, que traz mais qualidade de vida ao trabalhador e um atendimento melhor à população”, afirmou.

Luciana destacou ainda que uma nova reunião com representantes da administração municipal está marcada para o dia 24 deste mês, quando as pautas deverão voltar à discussão.