Cassiano Maia anuncia redução da jornada de trabalho dos servidores e amplia horário de atendimento nas repartições públicas

Em uma noite marcada por homenagens e grandes anúncios, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), assinou nesta terça-feira (28), durante sessão solene em celebração ao Dia do Servidor Público, um decreto que reduz a jornada de trabalho dos servidores municipais e amplia para 12 horas o horário de atendimento nas repartições públicas.

O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu servidores do Executivo e do Legislativo, além de vereadores e autoridades locais. Na ocasião, 15 servidores receberam o Diploma de Excelência nos Serviços Públicos.Valorização dos servidores

Durante o discurso, Cassiano destacou a importância do servidor para o bom funcionamento da máquina pública e apresentou um balanço dos dez primeiros meses de gestão. Segundo ele, quando assumiu a prefeitura, o quadro contava com 1.881 servidores, número que precisou ser reduzido para adequar as contas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o processo de reestruturação administrativa, o total caiu para 1.114 funcionários, e o índice da folha de pagamento foi reduzido de 53,8% para 48,53%.

Mesmo com o enxugamento, o prefeito ressaltou que a atual administração tem trabalhado para valorizar o funcionalismo. Entre as medidas adotadas estão o reajuste no vale-refeição, que passou de R$ 24 para R$ 27, e a implantação de um valor fixo de R$ 750 para todos os servidores, unificando benefícios que antes variavam entre R$ 180, R$ 250 e R$ 350. Além disso, foi concedido reajuste salarial de 5,39% aos servidores administrativos e cumprido o piso nacional com 13,6% de aumento aos profissionais da Educação.

JORNADA

O ponto alto da noite foi o anúncio da mudança na jornada de trabalho. A partir de 1º de janeiro de 2026, a carga horária dos servidores municipais será reduzida para seis horas diárias, com horário flexível, enquanto o atendimento à população será ampliado para 12 horas ininterruptas, das 6h às 18h, em todos os setores.

“Estamos comemorando o Dia do Servidor e podemos ter a satisfação de dizer que, nesses dez meses de mandato, fizemos uma gestão responsável da folha e da carreira pública. Agora, com a casa arrumada, podemos contemplar o servidor com a jornada flexível de seis horas. Mas o mais importante é que quem ganha é a população três-lagoense, com o atendimento ampliado e serviços mais eficientes”, afirmou o prefeito.