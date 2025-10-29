Cassiano Maia anuncia redução da jornada de trabalho dos servidores e amplia horário de atendimento nas repartições públicas

Em uma noite marcada por homenagens e grandes anúncios, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), assinou nesta terça-feira (28), durante sessão solene em celebração ao Dia do Servidor Público, um decreto que reduz a jornada de trabalho dos servidores municipais e amplia para 12 horas o horário de atendimento nas repartições públicas.
O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu servidores do Executivo e do Legislativo, além de vereadores e autoridades locais. Na ocasião, 15 servidores receberam o Diploma de Excelência nos Serviços Públicos.Valorização dos servidores
Durante o discurso, Cassiano destacou a importância do servidor para o bom funcionamento da máquina pública e apresentou um balanço dos dez primeiros meses de gestão. Segundo ele, quando assumiu a prefeitura, o quadro contava com 1.881 servidores, número que precisou ser reduzido para adequar as contas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o processo de reestruturação administrativa, o total caiu para 1.114 funcionários, e o índice da folha de pagamento foi reduzido de 53,8% para 48,53%.
Mesmo com o enxugamento, o prefeito ressaltou que a atual administração tem trabalhado para valorizar o funcionalismo. Entre as medidas adotadas estão o reajuste no vale-refeição, que passou de R$ 24 para R$ 27, e a implantação de um valor fixo de R$ 750 para todos os servidores, unificando benefícios que antes variavam entre R$ 180, R$ 250 e R$ 350. Além disso, foi concedido reajuste salarial de 5,39% aos servidores administrativos e cumprido o piso nacional com 13,6% de aumento aos profissionais da Educação.
JORNADA
O ponto alto da noite foi o anúncio da mudança na jornada de trabalho. A partir de 1º de janeiro de 2026, a carga horária dos servidores municipais será reduzida para seis horas diárias, com horário flexível, enquanto o atendimento à população será ampliado para 12 horas ininterruptas, das 6h às 18h, em todos os setores.
“Estamos comemorando o Dia do Servidor e podemos ter a satisfação de dizer que, nesses dez meses de mandato, fizemos uma gestão responsável da folha e da carreira pública. Agora, com a casa arrumada, podemos contemplar o servidor com a jornada flexível de seis horas. Mas o mais importante é que quem ganha é a população três-lagoense, com o atendimento ampliado e serviços mais eficientes”, afirmou o prefeito.
De acordo com Cassiano Maia, a medida valerá para todos os servidores com carga de 40 horas semanais, e cada secretaria terá autonomia para organizar os turnos de forma a garantir o funcionamento ininterrupto dos serviços. Cassiano reforçou que a mudança não trará impacto negativo na folha de pagamento, já que a redução dos gastos com pessoal criou margem para eventuais ajustes.
CONCURSOS
O prefeito também abordou a situação dos concursos públicos. Ele explicou que o concurso de 2014 ainda está sendo discutido na Justiça, mas que o certame de 2021 permanece vigente até fevereiro de 2026. “Todos os secretários já estão organizados para levantar as demandas e garantir a convocação dos aprovados dentro do prazo legal. O objetivo é aumentar o número de servidores efetivos e reduzir o de cargos comissionados”, afirmou.
Cassiano comentou ainda sobre o andamento da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, elaborado na gestão anterior. Segundo ele, a prefeitura está em busca de um novo impacto financeiro que permita viabilizar a proposta de forma responsável.
Outro ponto destacado pelo prefeito foi a importância do atendimento humanizado no serviço público. Ele defendeu que a satisfação do servidor reflete diretamente na qualidade do atendimento à população. “A humanização é fundamental. Precisamos enxergar as dificuldades do servidor, oferecer condições para que ele trabalhe com leveza e eficiência, e isso vai se refletir em um melhor serviço prestado à comunidade”, disse.
Entre as mudanças práticas previstas pelo decreto, Cassiano adiantou que os Centros de Educação Infantil (CEIs) passarão a abrir mais cedo, às 6h30, para atender famílias cujos pais iniciam o expediente às 7h. O atendimento será das 6h às 18h. “É uma medida que traz mais qualidade de vida aos trabalhadores e mais segurança para as crianças”, destacou.
O decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, mas até lá, cada secretaria deverá planejar a transição para o novo modelo de trabalho, que faz parte do projeto de modernização da gestão municipal. “Três Lagoas precisa caminhar como uma cidade moderna e eficiente, com serviços que atendam melhor o cidadão e servidores valorizados pelo seu trabalho”, concluiu o prefeito.