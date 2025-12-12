Veículos de Comunicação
Início Política

Prestação de contas

Cassiano Maia apresenta balanço do primeiro ano de gestão e governador autoriza obras

Prefeito destacou entregas, investimentos e continuidade do planejamento estratégico do município

Ana Cristina Santos

Prefeito destacou entregas, investimentos e continuidade do planejamento estratégico do município - Foto: Divulgação
Prefeito destacou entregas, investimentos e continuidade do planejamento estratégico do município - Foto: Divulgação

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, apresentou na noite de quinta-feira (11), o balanço das ações executadas ao longo dos quase primeiros 12 meses de gestão. A solenidade, realizada no auditório do Sesi, reuniu autoridades estaduais e municipais, além de representantes de diversos setores da administração pública e moradores.

Durante a apresentação, foram detalhadas iniciativas em andamento e entregas concluídas nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, assistência social, habitação, meio ambiente, esporte e cultura. O relatório incluiu dados sobre manutenção de prédios públicos, ampliação de serviços, estoques de medicamentos próximos ao nível máximo, programas esportivos e culturais e avanço de obras de pavimentação.

O governador Eduardo Riedel participou do evento, reafirmou apoio institucional ao município e confirmou novas autorizações para projetos estruturantes, entre eles a implantação do Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (Centro TEA). A agenda também marcou a entrega simbólica das chaves do conjunto habitacional Violetas, que vai atender 50 famílias.

Segundo a prestação de contas, a prefeitura acumulou R$ 194 milhões em investimentos contratados em 2025. Maia destacou que o desempenho do município resulta da continuidade de políticas de longo prazo estabelecidas por gestões anteriores e defendeu a manutenção do planejamento para sustentar o ritmo de expansão urbana e econômica.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel autorizou a pavimentação de 62,9 quilômetros da MS 320 até a 377, estabelecendo um novo eixo de ligação entre Três Lagoas, Inocência e municípios da Costa Leste.

