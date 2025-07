Deputados repercutem anúncio de tarifa dos EUA e alertam para impactos na economia brasileira

MS ATIVO

Saúde e queda na arrecadação são destaques em Seminário

Maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados recebeu nesta quarta-feira (9) o Seminário MS Ativo Municipalismo, que reuniu representantes de 14 municípios da região sul do Estado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Com foco na melhoria da gestão pública municipal, o evento promoveu debates e oficinas sobre planejamento […]