Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro selam reconciliação política em encontro com vereadores

Na tarde desta quinta-feira (30), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) voltaram a se reunir após meses de afastamento político. O encontro ocorreu no gabinete da presidência da Câmara Municipal e contou com a presença dos 14 vereadores, o único ausente foi Silverado, e do ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, uma das principais lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul.
A reconciliação entre os dois líderes locais foi articulada com o apoio do governador Eduardo Riedel (PSDB) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que incentivaram o diálogo entre Cassiano e Guerreiro. Ambos haviam rompido após o período eleitoral, mas, segundo interlocutores, decidiram “virar a página” e restabelecer a parceria em prol da cidade.
De acordo com o líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues (PP), o encontro atendeu também a um pedido dos parlamentares. “Esse acerto é bom para os dois e, principalmente, para a população. O que todos queremos é união para que Três Lagoas continue avançando”, afirmou.
Durante a reunião, Cassiano e Guerreiro conversaram longamente sobre os rumos políticos do município e reafirmaram o compromisso de manter uma relação de cooperação administrativa. “Foi uma conversa franca e produtiva. As diferenças ficaram no passado”, resumiu um dos presentes.
Ângelo Guerreiro, anunciou, inclusive, sua pré-candidatura a deputado estadual, e deve contar com o apoio de parte da base aliada de Cassiano Maia, o que reforça a composição entre PP, PSDB e PL, no cenário político estadual. Além disso, Guerreiro deve apoiar à reeleição de Maia.
Com o entendimento firmado, a expectativa é de que as duas principais lideranças de Três Lagoas retomem a atuação conjunta em pautas estratégicas, fortalecendo o diálogo entre o Executivo e o Legislativo municipal.