Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro selam reconciliação política em encontro com vereadores

Na tarde desta quinta-feira (30), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) voltaram a se reunir após meses de afastamento político. O encontro ocorreu no gabinete da presidência da Câmara Municipal e contou com a presença dos 14 vereadores, o único ausente foi Silverado, e do ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, uma das principais lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul.

A reconciliação entre os dois líderes locais foi articulada com o apoio do governador Eduardo Riedel (PSDB) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que incentivaram o diálogo entre Cassiano e Guerreiro. Ambos haviam rompido após o período eleitoral, mas, segundo interlocutores, decidiram “virar a página” e restabelecer a parceria em prol da cidade.

De acordo com o líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues (PP), o encontro atendeu também a um pedido dos parlamentares. “Esse acerto é bom para os dois e, principalmente, para a população. O que todos queremos é união para que Três Lagoas continue avançando”, afirmou.