Ex-deputado e conselheiro do TCE, Cícero de Souza, dará nome à escola do legislativo de Três Lagoas

O ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), Cícero de Souza, falecido no último dia 25 de setembro, vai nomear a escola do legislativo da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O plenário aprovou, na sessão desta terça-feira (7), alteração da lei nº 2631, de novembro de 2012 e o setor passa a se chamar “Escola do Legislativo de Três Lagoas Conselheiro Cícero Antônio de Souza”.

Além da homenagem, a Câmara aprovou moção de pesar, encaminhada aos familiares de Cícero de Souza. Confira o texto da moção:

“Requeremos nos termos regimentais, após manifestação favorável do Colendo Plenário, que seja encaminhada Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Cícero Antônio de Souza, pelo seu falecimento ocorrido em 25 de setembro último. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas se manifesta, com profundo pesar e solidariedade à família, amigos e admiradores pelo falecimento do ilustre Senhor Cícero Antônio de Souza, ocorrido aos 80 anos, em decorrência de complicações de um câncer contra o qual lutou com bravura.

Natural de Campo Grande, mas três-lagoense por escolha e por amor, Cícero de Souza manteve ao longo de toda sua vida vínculos profundos com nossa cidade, tendo aqui seu domicílio eleitoral e inúmeros amigos, reafirmando sua ligação indissolúvel com esta terra.