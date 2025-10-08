Ex-deputado e conselheiro do TCE, Cícero de Souza, dará nome à escola do legislativo de Três Lagoas

O ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), Cícero de Souza, falecido no último dia 25 de setembro, vai nomear a escola do legislativo da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O plenário aprovou, na sessão desta terça-feira (7), alteração da lei nº 2631, de novembro de 2012 e o setor passa a se chamar “Escola do Legislativo de Três Lagoas Conselheiro Cícero Antônio de Souza”.
Além da homenagem, a Câmara aprovou moção de pesar, encaminhada aos familiares de Cícero de Souza. Confira o texto da moção:
“Requeremos nos termos regimentais, após manifestação favorável do Colendo Plenário, que seja encaminhada Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Cícero Antônio de Souza, pelo seu falecimento ocorrido em 25 de setembro último. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas se manifesta, com profundo pesar e solidariedade à família, amigos e admiradores pelo falecimento do ilustre Senhor Cícero Antônio de Souza, ocorrido aos 80 anos, em decorrência de complicações de um câncer contra o qual lutou com bravura.
Natural de Campo Grande, mas três-lagoense por escolha e por amor, Cícero de Souza manteve ao longo de toda sua vida vínculos profundos com nossa cidade, tendo aqui seu domicílio eleitoral e inúmeros amigos, reafirmando sua ligação indissolúvel com esta terra.
Homem público exemplar, que exerceu com brilho quatro mandatos como deputado estadual, chegando à presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Posteriormente, foi nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, onde marcou época ao presidir a Corte por quatro gestões consecutivas, modernizando o controle externo e consolidando-se como uma das mais respeitadas lideranças institucionais do Estado.
Durante sua atuação no TCE-MS, foi responsável por profundas transformações, como: elaboração do primeiro plano estratégico; criação da diretoria-geral de Gestão e Modernização; atualização do Regimento Interno e instituição do Código de Ética; ampliação da digitalização e informatização, com o lançamento do Diário Oficial Eletrônico: implantação do Cadastro do Jurisdicionado e do envio eletrônico de prestações de contas; criação da Escola Superior de Controle Extemo (Escoex); retomada dos concursos públicos; estruturação dos setores de saúde interna da instituição.
Mais do que um gestor moderno e eficiente, Cícero foi um líder humano, próximo dos servidores, valorizando o fator humano em todas as suas decisões, sendo reconhecido como um verdadeiro arquiteto do futuro do Tribunal de Contas. Além de sua carreira política e institucional, também se destacou como pecuarista de renome, proprietário da tradicional marca Nelore 42, referência de excelência e qualidade no setor agropecuário. A presidência desta Casa declara que teve o privilégio de conviver com Cícero desde a infância, lembrando com emoção o carinho e consideração com que sempre foi tratado por ele. A convivência e o aprendizado ao longo dos anos contribuíram imensamente para a formação política e humana de muitos que hoje servem ao povo três-lagoense.
Neste momento de luto, Três Lagoas e o Mato Grosso do Sul se despedem de um estadista, cuja memória permanecerá como inspiração de compromisso público, lealdade, ética e amor ao nosso Estado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda o descanso eterno ao nosso estimado Cícero de Souza e conforte sua esposa, filhos, netos, familiares e todos que compartilham dessa imensurável perda”.