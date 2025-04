Justiça determina busca e apreensão em contratos relacionados à gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro

A Justiça da Comarca de Três Lagoas autorizou a realização de uma operação de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), localizada na Rua Manoel de Oliveira Gomes. A decisão foi assinada pela juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, da 2ª Vara Criminal Residual, em substituição legal.

O mandado de busca e apreensão de documentos, datado de 28 de março de 2025, foi cumprido na manhã desta quarta-feira (16), nas secretarias de Administração e Esportes, e atende a pedido do Ministério Público Estadual, com o objetivo reunir elementos que comprovem ou descartem a prática de possíveis infrações penais ligadas à violação dos princípios da administração pública. As investigações são relacionadas a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro.

De acordo com o documento, a medida visa apreender computadores, telefones celulares, mídias digitais, documentos físicos e outros materiais que possam servir como prova das investigações em andamento. O foco da apuração recai sobre a atuação do investigado Antonio Rialino Medeiros, cuja conduta administrativa estaria sob suspeita de irregularidades.