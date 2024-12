Justiça Eleitoral realiza diplomação dos eleitos em outubro

Nesta quarta-feira (18), ocorreu a cerimônia de diplomação dos eleitos em outubro deste ano, de Três Lagoas e Selvíria. O evento foi realizado na sala do Júri do Poder Judiciário de Três Lagoas e contou com um público numeroso, incluindo representantes da Justiça Eleitoral, suplentes, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, familiares e amigos.

A entrega dos diplomas foi iniciada com os suplentes de Selvíria e Três Lagoas. Em seguida, os vereadores eleitos dessas cidades receberam seus certificados. Por fim, foram diplomados os prefeitos e vice-prefeitos.

Após a diplomação, os vereadores mais votados de cada município discursaram. Por Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, destacou o orgulho de ser reeleito como o mais votado e reafirmou seu compromisso com a população. “Receber esse diploma é o reconhecimento da escolha da população. Firmo aqui meu compromisso de muito trabalho, representando a voz do povo, com foco na união e sem respeito às diferenças”, disse.

Rodrigues ressaltou a importância de evitar conflitos no Legislativo, defendendo uma atuação pautada pelo diálogo e pela cooperação entre os representantes: “É fundamental respeitar pensamentos diferentes e trabalhar juntos pelo bem comum da nossa população”, disse.

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), também discursou, destacando sua trajetória pessoal e profissional como um reflexo do vínculo com a cidade. “Esse diploma representa o resultado de muito trabalho e a confiança da população. Vou honrar cada três-lagoense, dedicando-me ao desenvolvimento da nossa cidade e ao bem-estar das pessoas“, disse.