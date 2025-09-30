Veículos de Comunicação
Início Política

Mudança

Prefeitura de Três Lagoas tem mudança na chefia de gabinete

Adilson Rodrigues de Freitas ficou pouco mais de três meses no cargo e será substituído interinamente por Silvania de Fátima Bersani

Ana Cristina Santos

Adilson Rodrigues de Freitas ficou pouco mais de três meses no cargo - Foto: divulgação
Adilson Rodrigues de Freitas ficou pouco mais de três meses no cargo - Foto: divulgação

A mudança na chefia de gabinete do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (30).

O Decreto nº 1418, de 29 de setembro de 2025, oficializou a exoneração, a pedido, do então chefe de gabinete, Adilson Rodrigues de Freitas. Ele havia sido nomeado para o cargo no dia 24 de junho deste ano e deixou a função no último dia 25 de setembro.

Na mesma edição, o Decreto nº 1419 nomeou interinamente para o cargo a servidora Silvania de Fátima Bersani, que passa a responder pela chefia de gabinete a partir desta terça-feira (30).

Segundo o ato, a nomeação tem caráter temporário até nova definição do prefeito Cassiano Maia sobre a ocupação definitiva da função.

