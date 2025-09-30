Prefeitura de Três Lagoas tem mudança na chefia de gabinete

A mudança na chefia de gabinete do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (30).
O Decreto nº 1418, de 29 de setembro de 2025, oficializou a exoneração, a pedido, do então chefe de gabinete, Adilson Rodrigues de Freitas. Ele havia sido nomeado para o cargo no dia 24 de junho deste ano e deixou a função no último dia 25 de setembro.
Na mesma edição, o Decreto nº 1419 nomeou interinamente para o cargo a servidora Silvania de Fátima Bersani, que passa a responder pela chefia de gabinete a partir desta terça-feira (30).
Segundo o ato, a nomeação tem caráter temporário até nova definição do prefeito Cassiano Maia sobre a ocupação definitiva da função.