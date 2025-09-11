Veículos de Comunicação
Ratinho declara apoio a Eduardo Riedel para as eleições de 2026 em MS

Apresentador elogia gestão estadual e participa de evento da Assomasul

Karina Anunciato e Adriano Hany

Riedel recebeu Ratinho na Governadoria (Foto: Duda Schindler/ Massa CG)
O empresário e comunicador Carlos Massa, o Ratinho, está em Mato Grosso do Sul. Em uma entrevista exclusiva, para a Rádio Massa Campo Grande, o ‘Patrão’ falou sobre as expectativas para o estado. Ele, que esteve na Governadoria em um encontro de cerca de 30 minutos com o governador Eduardo Riedel (PP), declarou apoio para as eleições de 2026.

Ratinho lembrou que, na campanha passada (2022), apoiou o então candidato Capitão Contar (PRTB) por uma questão de gratidão pessoal. No entanto, destacou que agora seu foco é no futuro do estado.

“Eu amo esse estado, sou louco pelo Mato Grosso do Sul e quero que o estado vá bem. Quando o governador Riedel assumiu, está indo muito melhor do que todo mundo imaginava. A gente tem que torcer pelo estado, não pela pessoa”, afirmou.

Segundo ele, a boa gestão de Riedel justifica a decisão de declarar apoio antecipado.

“Já é uma declaração de apoio para 2026. Eu vou apoiar o Riedel para que ele continue sendo candidato. Vou pedir voto para ele”, disse Ratinho.

O comunicador ainda ressaltou que Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina têm apresentado bons resultados. Ele destacou que a continuidade das gestões é fundamental para manter o ritmo de crescimento.

Ratinho e o Apoio à Gestão Estadual

Ratinho veio ao estado para participar de um evento de capacitação de gestores municipais promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). O foco era na inclusão social de pessoas com deficiência e autismo.

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), serão investidos R$ 6,5 milhões. O investimento visa oferecer pós-graduação gratuita nas áreas de autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021) a servidores de mais 44 municípios, dentro do programa ‘Assomasul Gov MS 4.0’.

