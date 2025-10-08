Vereador Fernando Jurado defende avanços sociais e alerta para desafios no crescimento de Três Lagoas

O vereador Fernando Jurado (PP) afirmou que Três Lagoas vive um momento de grande expansão econômica, mas ainda enfrenta um descompasso entre o desenvolvimento financeiro e o progresso social. A declaração foi feita durante sua participação na série de entrevistas do Programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, que vem ouvindo os vereadores sobre seus mandatos e a realidade do município.

Empresário e ex-presidente da presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Jurado contou que foi no período da pandemia da Covid-19 que decidiu ingressar na política. “A partir dali percebi que a política podia ser um instrumento de transformação quando feita de forma organizada e com propósito coletivo”, disse.

MANDATO

Ao avaliar os primeiros dez meses de mandato, o parlamentar reconheceu avanços, mas também apontou desafios. “Nós crescemos muito economicamente, mas ainda existe um abismo entre o desenvolvimento econômico e o progresso social”, destacou, citando o Índice de Progresso Social de 2025, que coloca Três Lagoas na posição 1.025 no ranking nacional, representando um avanço em relação a 15 anos atrás, mas ainda distante da média esperada para uma cidade com o porte econômico atual.

Entre as principais bandeiras do mandato, Jurado destacou a necessidade de ampliação de vagas em creches, a melhoria das escolas de tempo integral, o acesso à saúde pública e o atendimento à população em situação de rua. Segundo ele, Três Lagoas tem enfrentado dificuldades em atender à crescente demanda por vagas em Centros de Educação Infantil (CEIs). “Temos um dos piores índices do Brasil. Defendo a compra de vagas na rede privada como uma solução imediata, como já ocorre em grandes cidades”, afirmou.

SAÚDE

Na área da saúde, o parlamentar celebrou o anúncio da construção da nova Policlínica Municipal, investimento de R$ 30 milhões. “É uma das melhores notícias desse semestre, principalmente pela ampliação das especialidades médicas. É inadmissível que um município como o nosso tenha pacientes esperando meses por uma consulta”, disse.

Jurado também comentou sobre o problema dos moradores em situação de rua, que, segundo ele, vai além da responsabilidade do poder público. “É preciso coragem para dizer isso, mas quem dá esmola ajuda a perpetuar o problema. Precisamos fortalecer a rede de atendimento psicossocial e garantir tratamento para quem vive em sofrimento mental”, defendeu, citando que tem buscado experiências bem-sucedidas em outras cidades, como Florianópolis.