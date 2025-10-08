Veículos de Comunicação
Início Política

Balanço

Vereador Fernando Jurado defende avanços sociais e alerta para desafios no crescimento de Três Lagoas

Parlamentar falou sobre políticas públicas, economia, saúde, educação e o futuro do município

Ana Cristina Santos

Parlamentar participou da série de entrevistas do programa RCN Notícias da Cultura FM e TVC HD - Foto: Antônio Luiz/ JP
Parlamentar participou da série de entrevistas do programa RCN Notícias da Cultura FM e TVC HD - Foto: Antônio Luiz/ JP

O vereador Fernando Jurado (PP) afirmou que Três Lagoas vive um momento de grande expansão econômica, mas ainda enfrenta um descompasso entre o desenvolvimento financeiro e o progresso social. A declaração foi feita durante sua participação na série de entrevistas do Programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, que vem ouvindo os vereadores sobre seus mandatos e a realidade do município.

Empresário e ex-presidente da presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Jurado contou que foi no período da pandemia da Covid-19 que decidiu ingressar na política. “A partir dali percebi que a política podia ser um instrumento de transformação quando feita de forma organizada e com propósito coletivo”, disse.

MANDATO

Ao avaliar os primeiros dez meses de mandato, o parlamentar reconheceu avanços, mas também apontou desafios. “Nós crescemos muito economicamente, mas ainda existe um abismo entre o desenvolvimento econômico e o progresso social”, destacou, citando o Índice de Progresso Social de 2025, que coloca Três Lagoas na posição 1.025 no ranking nacional, representando um avanço em relação a 15 anos atrás, mas ainda distante da média esperada para uma cidade com o porte econômico atual.

Entre as principais bandeiras do mandato, Jurado destacou a necessidade de ampliação de vagas em creches, a melhoria das escolas de tempo integral, o acesso à saúde pública e o atendimento à população em situação de rua. Segundo ele, Três Lagoas tem enfrentado dificuldades em atender à crescente demanda por vagas em Centros de Educação Infantil (CEIs). “Temos um dos piores índices do Brasil. Defendo a compra de vagas na rede privada como uma solução imediata, como já ocorre em grandes cidades”, afirmou.

SAÚDE

Na área da saúde, o parlamentar celebrou o anúncio da construção da nova Policlínica Municipal, investimento de R$ 30 milhões. “É uma das melhores notícias desse semestre, principalmente pela ampliação das especialidades médicas. É inadmissível que um município como o nosso tenha pacientes esperando meses por uma consulta”, disse.

Jurado também comentou sobre o problema dos moradores em situação de rua, que, segundo ele, vai além da responsabilidade do poder público. “É preciso coragem para dizer isso, mas quem dá esmola ajuda a perpetuar o problema. Precisamos fortalecer a rede de atendimento psicossocial e garantir tratamento para quem vive em sofrimento mental”, defendeu, citando que tem buscado experiências bem-sucedidas em outras cidades, como Florianópolis.

PLANO DIRETOR

Outro tema abordado foi o Plano Diretor, cuja revisão está em andamento. O vereador afirmou que o texto final incorporou várias sugestões da sociedade civil organizada e deve chegar em breve à Câmara para votação. “Fizemos nosso papel de ouvir as entidades e apresentar as reivindicações. Agora aguardamos o envio do projeto para aprovação”, explicou.

BANDEIRAS

Na parte legislativa, Fernando Jurado destacou projetos voltados à inclusão social e ao fortalecimento da identidade local. Um deles prevê a prioridade de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica; outro, a exibição de vídeos institucionais sobre o turismo de Três Lagoas em eventos que recebem recursos públicos. “São iniciativas simples, mas que fazem diferença no fortalecimento social e econômico do município”, afirmou.

O vereador também comemorou o avanço das tratativas para instalação de uma unidade do Fácil MS (Poupatempo) em Três Lagoas, que deverá funcionar junto ao Shopping Popular. “Essa é uma das conquistas que mais me dão orgulho, porque vai facilitar a vida do cidadão e concentrar diversos serviços públicos em um só lugar”, disse.

Por fim, Jurado elogiou o empenho da atual administração municipal, liderada pelo prefeito Cassiano Maia (PSDB). “Vejo um esforço genuíno para resolver problemas históricos, principalmente na saúde e na educação. O público funciona diferente do privado, mas há avanços concretos”, avaliou.

Com um discurso pautado na eficiência, na redução da burocracia e na busca por qualidade de vida, Fernando Jurado encerrou a entrevista reafirmando o propósito de seu mandato. “Nosso desafio é fazer de Três Lagoas a melhor cidade para trabalhar e viver com dignidade. Esse é o compromisso que me trouxe à política e que sigo perseguindo todos os dias”, declarou.

