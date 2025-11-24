Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Política

POLÍTICA

Vereadores de Dourados votam Plano Plurianual 2026 a 2029 na sessão de hoje

Kátia Kuratone

A 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal acontece hoje em Dourados. (Foto: Arquivo: F. Grott)
A 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal acontece hoje em Dourados. (Foto: Arquivo: F. Grott)

Os vereadores da Câmara Municipal de Dourados analisam quatro projetos de Lei em 1ª discussão e votação e outros 12 projetos em em única discussão e votação.

Confira a pauta da Sessão Ordinária de hoje:

1. PROJETOS EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

a) Projeto de Lei nº 178/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Dourados, para o período de 2026 a 2029;

b) Projeto de Lei nº 180/2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Dourados para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências;

c) Projeto de Lei Complementar nº 019/2025, de autoria do vereador Dalton Santos, que altera o anexo V – Sistema Viário da lei Complementar 205, de 19 de outubro de 2012, que dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Viário do Município de Dourados e dá outras providências;

d) Projeto de Lei nº 214/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que declara de Utilidade Pública a Associação Fraternidade Espírita Maria de Nazaré.

2. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

a) Projeto de Decreto Legislativo nº 146/2025, de autoria do vereador Sargento Prates, que concede Título de Cidadão Douradense ao Subtenente Ederley Mafra de Castro, pelos bons e relevantes /serviços prestados à sociedade;

b) Projeto de Decreto Legislativo nº 148/2025, de autoria do vereador Sargento Prates, que concede Diploma de Jubileu de Heliotrópio à Josiel Pereira de Andrade, alusivo aos seus 49 anos de vida;

c) Projeto de Decreto Legislativo nº 171/2025, de autoria do vereador Dalton Santos, que concede Diploma de Jubileu de Bronze à Escola Municipal Coronel Firmino Vieira de Matos, alusivo aos 51 anos de sua fundação;

d) Projeto de Decreto Legislativo nº 172/2025, de autoria do vereador Dalton Santos, que concede o Diploma de Jubileu de Álamo à Sra. Maria Moreira de Araújo, alusivo aos seus 90 anos de vida;

e) Projeto de Decreto Legislativo nº 173/2025, de autoria do vereador Sergio Nogueira, que concede o Prêmio Servidor Público Cidadão à Dra. Valéria Nobre Lemos, por seu desempenho funcional exemplar;

f) Projeto de Decreto Legislativo nº 174/2025, de autoria do vereador Edson Souza, que concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Klinger Rodrigues Pires Júnior, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

g) Projeto de Decreto Legislativo nº 175/2025, de autoria dos vereadores Laudir Munaretto e Edson Souza, que concede Diploma de Jubileu de Ouro à Empresa Recuperadora Brás Soldas Ltda, alusivo aos 50 anos de sua fundação;

h) Projeto de Decreto Legislativo nº 176/2025, de autoria do vereador Sergio Nogueira, que concede a Medalha de Mérito Legislativo 20 de Dezembro José Elias Moreira ao Sr. Samuel Alves de Oliveira, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

i) Projeto de Decreto Legislativo nº 181/2025, de autoria do vereador Franklin, que concede Diploma de Jubileu de Cristal à Livraria Canto das Letras, alusivo aos 15 anos de sua fundação;

j) Projeto de Decreto Legislativo nº 184/2025, de autoria do vereador Marcelo Mourão, que concede Diploma de Jubileu de Macieira ao Sindicato Rural de Dourados, alusivo aos 74 anos de sua fundação;

k) Projeto de Decreto Legislativo nº 185/2025, de autoria do vereador Dill do Povo, que concede Diploma de Jubileu de Hematita ao Sr. Jasper Batista Gonçalves, alusivo aos 28 anos de profissão no setor da beleza;

l) Projeto de Decreto Legislativo nº 186/2025, de autoria do vereador Dill do Povo, que concede o Diploma de Jubileu de Prata ao Sr. Francisco Ferreira da Silva, alusivo aos 25 anos, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos