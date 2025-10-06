Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Política

Política

Vereadores votam dois projetos em segunda discussão na sessão de hoje em Dourados

Kátia Kuratone

As proposições foram pautadas e divulgadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário na sessão de hoje( Foto: Divulgação CMD)
As proposições foram pautadas e divulgadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário na sessão de hoje( Foto: Divulgação CMD)

Os vereadores da Câmara Municipal de Dourados analisam dois projetos de Lei em 2ª discussão e votação, dois projetos em 1ª discussão e votação e ainda dez projetos em única discussão e votação, na sessão ordinária desta segunda-feira (29). Destes dez, quatro são concessões de “Diploma de Honra ao Mérito”, outros três de “Diploma de Honra ao Mérito”, dois de “Título de Cidadã” e um de “Amigo Honorário da Câmara”.

As proposições foram pautadas e divulgadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário.

Confira a ordem do dia da 35ª sessão:

  1. PROJETOS EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
    a) Projeto de Lei nº 158/2025, de autoria do Vereador Edson Souza, que denomina Januário Manoel Capoano a atual Viela A, localizada no “Loteamento Jardim das Orquídeas;
    b) Projeto de Lei nº 159/2025, de autoria do Vereador Dalton Santos, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Cultural Comunitária Evangélica – ACCE;
  2. PROJETOS EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
    a) Projeto de Lei nº 165/2025, de autoria das Vereadoras Liandra da Saúde e Karla Gomes, que cria o Selo Empresa Amiga da Mulher e dá outras providências;
    b) Projeto de Lei nº 166/2025, de autoria da Vereadora Liandra da Saúde, que denomina Rua Francisco Altino da Mota a atual Viela 3, localizada no Loteamento Social Pytã.
  3. PROJETOS EM UNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
    a) Projeto de Decreto Legislativo nº 086/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo à Atleta Mirella Aguirre dos Santos, pelos bons e relevantes serviços prestados ao esporte;
    b) Projeto de Decreto Legislativo nº 087/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo ao Atleta Enzo Gabriel Leopoldo, pelos bons e relavantes serviços prestados ao esporte;
    c) Projeto de Decreto Legislativo nº 088/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo à Atleta Ane Gabriely Loza Fernandes, pelos bons e relavantes serviços prestados ao esporte;
    d) Projeto de Decreto Legislativo nº 097/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Jubileu de Álamo à Diocese de Dourados, alusivo aos 90 anos de sua fundação;
    e) Projeto de Decreto Legislativo nº 098/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Jubileu de Ouro à Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho Central de Dourados, alusivo aos 50 anos de sua fundação;
    f) Projeto de Decreto Legislativo nº 099/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Título de Cidadã Benemérita à senhora Genira dos Santos Feitosa, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;
    g) Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2025, de autoria do vereador Dalton, que concede Título de Amigo Honorário da Câmara Municipal de Dourados ao senhor Ivan Gavola, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal;
    h) Projeto de Decreto Legislativo nº 103/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede Diploma de Jubileu de Mercúrio ao Lions Clube Dourados, alusivo aos 69 anos de sua fundação;
    i) Projeto de Decreto Legislativo nº 104/2025, de autoria dos vereadores Cemar Arnal e Liandra da Saúde, que concede Diploma de Jubileu de Heliotrópio à Madeireira Mandiocão, alusivo aos 49 anos de sua fundação;
    j) Projeto de Decreto Legislativo nº 105/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Título de Cidadã Douradense à senhora Deyse Máris Machado, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade.
  4. MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO:
    a) Pauta de Requerimentos.
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos