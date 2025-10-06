Vereadores votam dois projetos em segunda discussão na sessão de hoje em Dourados

Os vereadores da Câmara Municipal de Dourados analisam dois projetos de Lei em 2ª discussão e votação, dois projetos em 1ª discussão e votação e ainda dez projetos em única discussão e votação, na sessão ordinária desta segunda-feira (29). Destes dez, quatro são concessões de “Diploma de Honra ao Mérito”, outros três de “Diploma de Honra ao Mérito”, dois de “Título de Cidadã” e um de “Amigo Honorário da Câmara”.

As proposições foram pautadas e divulgadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário.

Confira a ordem do dia da 35ª sessão: