Vereadores votam dois projetos em segunda discussão na sessão de hoje em Dourados

Os vereadores da Câmara Municipal de Dourados analisam dois projetos de Lei em 2ª discussão e votação, dois projetos em 1ª discussão e votação e ainda dez projetos em única discussão e votação, na sessão ordinária desta segunda-feira (29). Destes dez, quatro são concessões de “Diploma de Honra ao Mérito”, outros três de “Diploma de Honra ao Mérito”, dois de “Título de Cidadã” e um de “Amigo Honorário da Câmara”.
As proposições foram pautadas e divulgadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário.
Confira a ordem do dia da 35ª sessão:
- PROJETOS EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
a) Projeto de Lei nº 158/2025, de autoria do Vereador Edson Souza, que denomina Januário Manoel Capoano a atual Viela A, localizada no “Loteamento Jardim das Orquídeas;
b) Projeto de Lei nº 159/2025, de autoria do Vereador Dalton Santos, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Cultural Comunitária Evangélica – ACCE;
- PROJETOS EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
a) Projeto de Lei nº 165/2025, de autoria das Vereadoras Liandra da Saúde e Karla Gomes, que cria o Selo Empresa Amiga da Mulher e dá outras providências;
b) Projeto de Lei nº 166/2025, de autoria da Vereadora Liandra da Saúde, que denomina Rua Francisco Altino da Mota a atual Viela 3, localizada no Loteamento Social Pytã.
- PROJETOS EM UNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
a) Projeto de Decreto Legislativo nº 086/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo à Atleta Mirella Aguirre dos Santos, pelos bons e relevantes serviços prestados ao esporte;
b) Projeto de Decreto Legislativo nº 087/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo ao Atleta Enzo Gabriel Leopoldo, pelos bons e relavantes serviços prestados ao esporte;
c) Projeto de Decreto Legislativo nº 088/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Honra ao Mérito Esportivo à Atleta Ane Gabriely Loza Fernandes, pelos bons e relavantes serviços prestados ao esporte;
d) Projeto de Decreto Legislativo nº 097/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Jubileu de Álamo à Diocese de Dourados, alusivo aos 90 anos de sua fundação;
e) Projeto de Decreto Legislativo nº 098/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Diploma de Jubileu de Ouro à Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho Central de Dourados, alusivo aos 50 anos de sua fundação;
f) Projeto de Decreto Legislativo nº 099/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Título de Cidadã Benemérita à senhora Genira dos Santos Feitosa, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;
g) Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2025, de autoria do vereador Dalton, que concede Título de Amigo Honorário da Câmara Municipal de Dourados ao senhor Ivan Gavola, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal;
h) Projeto de Decreto Legislativo nº 103/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede Diploma de Jubileu de Mercúrio ao Lions Clube Dourados, alusivo aos 69 anos de sua fundação;
i) Projeto de Decreto Legislativo nº 104/2025, de autoria dos vereadores Cemar Arnal e Liandra da Saúde, que concede Diploma de Jubileu de Heliotrópio à Madeireira Mandiocão, alusivo aos 49 anos de sua fundação;
j) Projeto de Decreto Legislativo nº 105/2025, de autoria do vereador Cemar Arnal, que concede Título de Cidadã Douradense à senhora Deyse Máris Machado, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade.
- MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO:
a) Pauta de Requerimentos.