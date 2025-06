Arraiá da Casa Própria: a campanha da LRG que vai te tirar do aluguel! Junho chegou trazendo aquele cheirinho de milho cozido, forró animado e condições imperdíveis pra conquistar a casa própria! No embalo das festas juninas, a LRG Construtora lança a campanha “Arraiá da Casa Própria”, voltada para quem quer sair do aluguel com segurança, conforto e muita economia no bolso.



E tem vantagem de sobra pra você: descontos especiais, entrada só em agosto (pra aproveitar o arraiá tranquilo!) e a possibilidade de usar o FGTS na entrada com chances de conseguir entrada zero, dependendo do seu perfil. Tudo isso para morar em um dos condomínios mais completos de Três Lagoas: o Eco Ville Três Lagoas 5, um empreendimento fechado com lazer, segurança e localização estratégica.



Um lar completo para sua nova fase



O Eco Ville Três Lagoas 5 está localizado a apenas 600 metros da Lagoa

Maior, pertinho do Quinta da Lagoa, estrutura completa e em uma área de

grande potencial de valorização, unindo tranquilidade e praticidade no dia

a dia. O condomínio oferece casas de 2 ou 3 dormitórios, sendo uma suíte

privativa, além de:



● Salão de festas

● Piscinas adulto e infantil

● Churrasqueira coberta

● Quadra de areia

● Playground

● Academia ao ar livre

● Portaria com segurança 24h



E o melhor: o empreendimento é enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, o que facilita ainda mais o financiamento para quem está realizando o sonho da casa própria com planejamento e foco. Uma história de confiança em Três Lagoas

Com mais de 25 anos de atuação e reconhecida entre as 30 maiores construtoras do país, a LRG já ajudou mais de 1.000 famílias a conquistarem seu lar em Três Lagoas.

O Eco Ville Três Lagoas 5 é o quinto empreendimento da empresa na cidade, sinônimo de confiança, solidez e compromisso com o que realmente importa: realizar sonhos.

Visite o Plantão de Vendas e viva essa nova etapa da sua vida. Rua Elmano Soares, nº 388 – Centro, ou entre em contato pelo WhatsApp (18) 99616-1115 LRG Construtora, o seu sonho é a nossa inspiração.