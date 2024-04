Enzo Jeep e Enzo Ram inauguram nova loja em Campo Grande

As concessionárias Enzo Jeep e Enzo Ram passam a atender em uma nova loja em Campo Grande. A nova unidade conta com serviços de showroom, vendas, pós vendas, peças, acessórios, revisão e manutenção.

Com um espaço maior, os clientes passam a ser atendidos com mais comodidade, e conforto.

“Temos um showroom de vendas de veículos, estrutura completamente diferente, exclusiva para cada marca dentro do conceito de cada uma. Junto temos uma estrutura de pós vendas, com venda de peças, serviços, garantia, revisão, manutenção periódica, manutenção programada”, declarou o diretor comercial, Maylon Villas Boas.

Em novo endereço, Maylon afirma que a qualidade do atendimento será ainda melhor. “A nova loja é moderna, espaçosa, e entregaremos uma experiência completa aos nossos clientes, com vendas, pós vendas, serviços, estacionamento, segurança num só lugar. Esperamos melhorar ainda mais a nossa qualidade de atendimento, levando comodidade, praticidade, conforto e a excelência que nossos clientes merecem”, destacou.

As marcas Enzo Jeep e Enzo Ram seguem agora com duas unidades na Capital, além da nova loja na Avenida Ministro João Arinos, a Matriz das marcas continua com o atendimento completo na Avenida Costa e Silva.