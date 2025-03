LRG Construtora celebra sucesso no lançamento do Condomínio EcoVille Três Lagoas 5

A LRG Construtora, uma das 100 maiores construtoras do Brasil, acaba de reforçar seu compromisso com a cidade de Três Lagoas com o lançamento do Eco Ville Três Lagoas 5. O empreendimento, que teve seu evento de lançamento no dia 21 de fevereiro, já registra um marco impressionante: 15% das unidades vendidas no primeiro mês.



Há 10 anos atuando na cidade, a LRG Construtora consolida sua trajetória de sucesso com mais um projeto que promete transformar o sonho da casa própria em realidade para muitas famílias. O Eco Ville Três Lagoas 5 chega para oferecer opções de moradia que unem conforto, qualidade de vida e acessibilidade.



Um empreendimento pensado para você

O condomínio conta com casas de 2 e 3 dormitórios, sendo um suíte, projetadas para atender diferentes perfis de famílias. Além disso, o empreendimento está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no bolso e podem ser menores que o valor de um aluguel.



Para facilitar ainda mais a conquista do imóvel, a LRG Construtora oferece a possibilidade de parcelamento da entrada e pagamento facilitado direto com a construtora para perfis de investidor, tornando o processo mais acessível e descomplicado.



Infraestrutura e lazer completos

O Eco Ville Três Lagoas 5 foi projetado para oferecer muito mais que casas: ele traz um estilo de vida. Com áreas de lazer que incluem piscina, quadra esportiva, espaço para festa e churrasco, o condomínio é ideal para quem busca qualidade de vida e momentos de convívio em família.



Um empreendimento completo em localização privilegiada

Localizado a apenas 600 metros da Lagoa Maior e próximo ao Quinta da Lagoa, o Eco Ville Três Lagoas 5 está em uma das regiões mais desejadas da cidade. Além da proximidade em áreas de lazer, o condomínio oferece fácil acesso a creches, farmácias, escolas, mercados e tudo o que é essencial para o dia a dia das famílias.



Com essa localização estratégica, o Eco Ville Três Lagoas 5 garante praticidade, mobilidade e qualidade de vida, unindo o melhor da tranquilidade residencial com a conveniência de estar perto do que realmente importa.



Visite o plantão de vendas

Quer conhecer de perto as vantagens do Eco Ville Três Lagoas 5? O plantão de vendas está localizado na Rua Elmano Soares, n° 388, Centro, e nossa equipe está pronta para te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Para mais informações, entre em contato pelo (18) 99616-1115 ou acesse https://lrgconstrutora.com.br/lps/condominio-residencial-ecoville-tres-lago

as/