Metalfrio Solutions destaca pessoas como estratégia e abre oportunidades de trabalho

Com mais de seis décadas de história e origem brasileira, a Metalfrio Solutions se consolidou como uma das maiores fabricantes globais de soluções de refrigeração comercial, atuando hoje em mais de 80 países. A empresa possui unidades produtivas no Brasil, México, Turquia e Rússia, aliando tecnologia, inovação e qualidade em todas as etapas — do design à fabricação, distribuição e pós-venda.

Mais do que resultados industriais, a Metalfrio destaca que seu principal diferencial está nas pessoas, colocando o desenvolvimento humano no centro da estratégia de negócio. Segundo a empresa, equipes bem preparadas refletem diretamente em processos mais eficientes e no alcance de metas sustentáveis.

Pessoas no centro da estratégia

Na Metalfrio, colaboradores não são vistos apenas como recursos operacionais, mas como parte essencial do crescimento da companhia. O modelo de gestão adotado segue uma lógica clara: pessoas fortalecidas geram processos eficientes, que resultam em melhores resultados.

Esse compromisso se reflete nas práticas de desenvolvimento interno. Grande parte dos líderes e gestores atuais iniciou a trajetória em cargos operacionais, crescendo profissionalmente dentro da empresa por meio de mérito, capacitação e oportunidades reais de carreira.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Outro pilar importante da atuação da Metalfrio é a sustentabilidade. A empresa foi pioneira na América Latina ao implantar uma unidade industrial ecologicamente projetada, adotando práticas voltadas à redução do impacto ambiental, reciclagem e eficiência energética.

Além disso, a companhia mantém ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores e das comunidades onde atua, reforçando seu compromisso social e ambiental.

Inclusão, diversidade e novas oportunidades

A Metalfrio mantém processos seletivos abertos para pessoas de 18 a 50 anos e ampliou recentemente sua política de inclusão com a iniciativa 50+, oferecendo vagas também para candidatos entre 50 e 60 anos, valorizando a experiência, maturidade profissional e a vontade de continuar ativo no mercado de trabalho.

A empresa busca perfis diversos: jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição de carreira e pessoas que desejam recomeçar, desde que tenham comprometimento, disciplina, vontade de aprender e espírito de equipe.

Vagas disponíveis

Atualmente, a Metalfrio oferece oportunidades para diferentes cargos, principalmente em posições de entrada e áreas operacionais, como:

Operador de Produção

Operador de Máquinas

Almoxarife

Líder e Supervisor de Produção

Preparador de Máquinas Injetoras III (Plásticas)

Todas as vagas disponíveis podem ser conferidas no site www.metalfrio.com.br/vagas, no botão Cadastre seu currículo, ou pelo WhatsApp (67) 99885-6673.

Benefícios oferecidos

A empresa disponibiliza um pacote completo de benefícios aos colaboradores, que inclui:

Salário + Vale-Alimentação de R$ 240

Refeição na empresa

Transporte fretado

Assistência médica sem cobrança de mensalidade para colaboradores e dependentes

Assistência odontológica

Seguro de vida

Convênio farmácia

Total Pass (academias, nutrição e saúde mental)

Ação de Natal com presente para os filhos e cesta natalina

Espaço de descanso com cantina e jogos

Parcerias educacionais, incluindo escolas de inglês

Porta aberta para quem quer crescer

A Metalfrio reforça que está de portas abertas para quem deseja crescer, aprender e construir uma trajetória sólida, seja iniciando a vida profissional ou recomeçando.

“Cada jornada importa — e a sua pode começar agora”, destaca a empresa.