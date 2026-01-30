Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Publieditorial

Informe publicitário

Metalfrio Solutions destaca pessoas como estratégia e abre oportunidades de trabalho

Fernando Miranda

Metalfrio Solutions destaca pessoas como estratégia e abre oportunidades de trabalho

Com mais de seis décadas de história e origem brasileira, a Metalfrio Solutions se consolidou como uma das maiores fabricantes globais de soluções de refrigeração comercial, atuando hoje em mais de 80 países. A empresa possui unidades produtivas no Brasil, México, Turquia e Rússia, aliando tecnologia, inovação e qualidade em todas as etapas — do design à fabricação, distribuição e pós-venda.

Mais do que resultados industriais, a Metalfrio destaca que seu principal diferencial está nas pessoas, colocando o desenvolvimento humano no centro da estratégia de negócio. Segundo a empresa, equipes bem preparadas refletem diretamente em processos mais eficientes e no alcance de metas sustentáveis.

Pessoas no centro da estratégia

Na Metalfrio, colaboradores não são vistos apenas como recursos operacionais, mas como parte essencial do crescimento da companhia. O modelo de gestão adotado segue uma lógica clara: pessoas fortalecidas geram processos eficientes, que resultam em melhores resultados.

Esse compromisso se reflete nas práticas de desenvolvimento interno. Grande parte dos líderes e gestores atuais iniciou a trajetória em cargos operacionais, crescendo profissionalmente dentro da empresa por meio de mérito, capacitação e oportunidades reais de carreira.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Outro pilar importante da atuação da Metalfrio é a sustentabilidade. A empresa foi pioneira na América Latina ao implantar uma unidade industrial ecologicamente projetada, adotando práticas voltadas à redução do impacto ambiental, reciclagem e eficiência energética.

Além disso, a companhia mantém ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores e das comunidades onde atua, reforçando seu compromisso social e ambiental.

Inclusão, diversidade e novas oportunidades

A Metalfrio mantém processos seletivos abertos para pessoas de 18 a 50 anos e ampliou recentemente sua política de inclusão com a iniciativa 50+, oferecendo vagas também para candidatos entre 50 e 60 anos, valorizando a experiência, maturidade profissional e a vontade de continuar ativo no mercado de trabalho.

A empresa busca perfis diversos: jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição de carreira e pessoas que desejam recomeçar, desde que tenham comprometimento, disciplina, vontade de aprender e espírito de equipe.

Vagas disponíveis

Atualmente, a Metalfrio oferece oportunidades para diferentes cargos, principalmente em posições de entrada e áreas operacionais, como:

  • Operador de Produção
  • Operador de Máquinas
  • Almoxarife
  • Líder e Supervisor de Produção
  • Preparador de Máquinas Injetoras III (Plásticas)

Todas as vagas disponíveis podem ser conferidas no site www.metalfrio.com.br/vagas, no botão Cadastre seu currículo, ou pelo WhatsApp (67) 99885-6673.

FALE NO WHATSAPP E CANDIDATE-SE À VAGA

Benefícios oferecidos

A empresa disponibiliza um pacote completo de benefícios aos colaboradores, que inclui:

  • Salário + Vale-Alimentação de R$ 240
  • Refeição na empresa
  • Transporte fretado
  • Assistência médica sem cobrança de mensalidade para colaboradores e dependentes
  • Assistência odontológica
  • Seguro de vida
  • Convênio farmácia
  • Total Pass (academias, nutrição e saúde mental)
  • Ação de Natal com presente para os filhos e cesta natalina
  • Espaço de descanso com cantina e jogos
  • Parcerias educacionais, incluindo escolas de inglês

Porta aberta para quem quer crescer

A Metalfrio reforça que está de portas abertas para quem deseja crescer, aprender e construir uma trajetória sólida, seja iniciando a vida profissional ou recomeçando.

“Cada jornada importa — e a sua pode começar agora”, destaca a empresa.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos
Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais Realiza com Sucesso Evento sobre Reforma Tributária e Cenário Empresarial em Três Lagoas (MS)

Informe publicitário

Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais Realiza com Sucesso Evento sobre Reforma Tributária e Cenário Empresarial em Três Lagoas (MS)

Três Lagoas, MS – 29 de janeiro de 2026 – Com o objetivo de desmistificar as complexidades da Reforma Tributária e capacitar empresários para os novos desafios do cenário econômico, a Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais, referência há mais de 17 anos em consultoria e soluções contábeis em Três Lagoas e região, realizou um evento […]
Nova oportunidade em Três Lagoas: Unigrande lança polo presencial e aposta na Terapia Ocupacional como curso líder de interesse

Informe publicitário

Nova oportunidade em Três Lagoas: Unigrande lança polo presencial e aposta na Terapia Ocupacional como curso líder de interesse

A Unigrande está expandindo sua atuação em Mato Grosso do Sul e se prepara para um novo capítulo em Três Lagoas: a inauguração do polo presencial, prevista para o início de 2026. Localizado no bairro Vila Nova, o espaço contará com salas amplas, estrutura moderna e total acessibilidade para garantir conforto e aprendizado de qualidade […]