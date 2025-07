Sebrae promove evento online com oficinas práticas para ajudar empresários a alavancarem vendas pela internet

Para quem quer vender mais pela internet, conquistar novos clientes e se destacar no mercado, o Sebrae/MS realiza no dia 15 de julho, de forma totalmente gratuita e digital, o evento “Impulsione Suas Vendas Online”. A iniciativa está com inscrições abertas e traz oficinas práticas, além de conteúdos exclusivos com especialistas que atuam com marcas líderes em marketplace como Mercado Livre e Amazon. Interessados em participar podem se inscrever por meio do site impulsione.ms.sebrae.com.br.

Com uma ampla programação que inclui palestras, oficinas e talk-shows, o evento apresenta insights e estratégias aplicáveis no dia a dia dos negócios, capazes de gerar transformações para quem empreende. De acordo com a analista-técnica do Sebrae/MS Ariani Antello, o principal objetivo é apoiar os empreendedores com conteúdos relevantes para que eles consigam fortalecer a presença da empresa no ambiente digital e ampliar a lucratividade.

“O evento foi construído pensando nas dores reais de quem empreende. Eles terão acesso a tendências de mercado, aprenderão na prática como se cadastrar nos dois maiores marketplaces do país, receberão orientações valiosas sobre marketing digital e ainda serão inspirados com uma palestra incrível sobre vendas. É uma oportunidade concreta de aprendizado, transformação e crescimento”, explica a analista-técnica.

Confira a programação completa

O talk-show “Reflexões sobre o Cenário do E-commerce” abre a programação às 14h, com um bate-papo entre Fernando Yunes, CEO do Mercado Livre Brasil, e Igor Lopes, especialista em inovação e transformação digital para executivos C-level. Juntos, eles irão discutir os principais benefícios e desafios das vendas online, trazendo uma visão estratégica do mercado digital atual.

Na sequência, às 15h, começa a palestra “Como vender no Mercado Livre”, com André dos Santos, embaixador da marca e gestor de relacionamento com vendedores. Com mais de 16 anos de atuação na plataforma, André já capacitou mais de 100 mil empreendedores e traz uma aula prática e direta sobre como operar e ter sucesso em um dos maiores marketplaces da América Latina.

Às 15h30, será realizada a oficina “Como vender na Amazon”, ministrada por Pedro Trevisan, CEO da GlobalD.ai – plataforma especializada em internacionalização de vendas – e consultor da ONU para Comércio Exterior. Ele vai mostrar, passo a passo, como atuar dentro do ecossistema da Amazon, uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo.

Após um intervalo, a programação retorna às 19h com a palestra “Marketing Digital: o que estou fazendo de errado?”, comandada por Thiago Akira, um dos principais especialistas do país em marketing digital e inovação voltada ao turismo. Com mais de duas décadas de experiência, ele atua com planejamento estratégico, gestão de crise, posicionamento de mercado e tecnologias imersivas, oferecendo orientações valiosas para quem quer corrigir rumos e obter melhores resultados no digital.

Encerrando o evento, às 20h, o empresário de sucesso Alfredo Soares apresenta a palestra “O Futuro das Vendas”, com uma visão inspiradora sobre como será o comportamento do consumidor e das vendas nos próximos anos. Alfredo é sócio e vice-presidente da VTEX, empresa referência global em tecnologia para e-commerce, além de autor dos best-sellers “Bora Vender”, “Bora Varejo” e “Todos Somos uma Marca”.

Mais informações a respeito do evento “Impulsione Suas Vendas Online”podem ser obtidas por meio do site impulsione.ms.sebrae.com.br. Para saber outros detalhes sobre as capacitações promovidas Sebrae/MS acesse o site ms.sebrae.com.br ou ligue número 0800 570 0800.