Informe publicitário

Três Lagoas recebe o método Super Cérebro – mais foco, memória e raciocínio para todos

Desenvolvimento cognitivo e emocional para todas as idades

Fernando Miranda

Três Lagoas recebe o método Super Cérebro – mais foco, memória e raciocínio para todos

O Método Super Cérebro acaba de chegar a Três Lagoas/MS, oferecendo uma proposta educacional inovadora baseada na Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner. A metodologia combina técnicas orientais tradicionais com atividades modernas para estimular habilidades cognitivas, socioemocionais e executivas de forma prática, divertida e estratégica.

O que é o Método Super Cérebro?

O Super Cérebro é um programa que utiliza ferramentas diferenciadas — como o Soroban (ábaco japonês), jogos de tabuleiro premiados, desafios estruturados e material didático exclusivo — para desenvolver capacidades que o ensino tradicional muitas vezes não trabalha com profundidade.

Voltado para crianças, jovens, adultos e até o público 45+, o método estimula o cérebro a funcionar de maneira mais eficiente, criativa e organizada.

Benefícios do Super Cérebro

Entre as principais habilidades desenvolvidas estão:

  • Memória, foco e concentração;
  • Raciocínio lógico e cálculo mental com uso do Soroban;
  • Planejamento, organização e tomada de decisão;
  • Cooperação, liderança e habilidades socioemocionais;
  • Autoconfiança e autonomia por meio dos Super Desafios;
  • Modelo Longevidade (45+), voltado à manutenção da mente ativa, autoestima, coordenação e velocidade de processamento.

Diferenciais da metodologia

  • Fundamentação científica e acompanhamento pedagógico especializado;
  • Ferramentas exclusivas e reconhecidas internacionalmente;
  • Aplicação para diversas faixas etárias (a partir de 2 anos);
  • Ambiente motivador e lúdico, que transforma o aprendizado em uma experiência prazerosa;
  • Suporte completo para escolas e instituições interessadas em adotar o método.

Por que escolher o Super Cérebro em Três Lagoas/MS?

Com a chegada da metodologia à cidade, pais, alunos e escolas podem contar com um programa completo de desenvolvimento humano e cognitivo, sem precisar se deslocar para outras regiões.

  • Pais encontram um reforço real para o desempenho escolar e emocional dos filhos.
  • Escolas podem elevar sua proposta pedagógica com uma metodologia moderna e diferenciada.
  • Adultos e idosos têm acesso a atividades que mantêm o cérebro ativo e saudável.

Agende uma aula experimental

Para saber mais ou garantir uma experiência prática do método, fale diretamente com a Andreia: WhatsApp: (21) 99677-6651

Transforme o aprendizado, fortaleça o desenvolvimento e desperte o potencial com o Super Cérebro, agora em Três Lagoas/MS!

