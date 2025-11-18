Três Lagoas recebe o método Super Cérebro – mais foco, memória e raciocínio para todos

O Método Super Cérebro acaba de chegar a Três Lagoas/MS, oferecendo uma proposta educacional inovadora baseada na Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner. A metodologia combina técnicas orientais tradicionais com atividades modernas para estimular habilidades cognitivas, socioemocionais e executivas de forma prática, divertida e estratégica.
O que é o Método Super Cérebro?
O Super Cérebro é um programa que utiliza ferramentas diferenciadas — como o Soroban (ábaco japonês), jogos de tabuleiro premiados, desafios estruturados e material didático exclusivo — para desenvolver capacidades que o ensino tradicional muitas vezes não trabalha com profundidade.
Voltado para crianças, jovens, adultos e até o público 45+, o método estimula o cérebro a funcionar de maneira mais eficiente, criativa e organizada.
Benefícios do Super Cérebro
Entre as principais habilidades desenvolvidas estão:
- Memória, foco e concentração;
- Raciocínio lógico e cálculo mental com uso do Soroban;
- Planejamento, organização e tomada de decisão;
- Cooperação, liderança e habilidades socioemocionais;
- Autoconfiança e autonomia por meio dos Super Desafios;
- Modelo Longevidade (45+), voltado à manutenção da mente ativa, autoestima, coordenação e velocidade de processamento.
Diferenciais da metodologia
- Fundamentação científica e acompanhamento pedagógico especializado;
- Ferramentas exclusivas e reconhecidas internacionalmente;
- Aplicação para diversas faixas etárias (a partir de 2 anos);
- Ambiente motivador e lúdico, que transforma o aprendizado em uma experiência prazerosa;
- Suporte completo para escolas e instituições interessadas em adotar o método.
Por que escolher o Super Cérebro em Três Lagoas/MS?
Com a chegada da metodologia à cidade, pais, alunos e escolas podem contar com um programa completo de desenvolvimento humano e cognitivo, sem precisar se deslocar para outras regiões.
- Pais encontram um reforço real para o desempenho escolar e emocional dos filhos.
- Escolas podem elevar sua proposta pedagógica com uma metodologia moderna e diferenciada.
- Adultos e idosos têm acesso a atividades que mantêm o cérebro ativo e saudável.
