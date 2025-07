5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres será sediada em Dourados

Dourados será sede da 5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, que neste ano traz o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas”. O evento, promovido pela Prefeitura de Dourados, será realizado na Câmara Municipal nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25).

“A conferência se apresenta como um espaço democrático de escuta, articulação e construção coletiva entre poder público e sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a participação das mulheres na formulação de políticas públicas mais inclusivas e eficazes”, explica a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Caroline Prates.

Representantes de 10 municípios da região, além de Dourados, estarão na conferência para discutir as condições de vida das mulheres e propor estratégias de fortalecimento das políticas públicas de gênero. Participam da conferência representantes de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Programação

A programação na quinta-feira (24), começa às 7h com credenciamento e coffee break, seguidos por uma apresentação cultural da cantora Ana Paula Lopes. Na sequência, haverá a abertura oficial com autoridades e a palestra aula magna “Quebrando silêncio e lendas”, ministrada por Bárbara Nicodemos.

Após a aula magna, será realizado um painel de debates, com a leitura e aprovação do regimento interno. No período da tarde, as participantes farão discussões temáticas e elaboração de propostas.

Na sexta-feira (25), a programação inicia às 7h30 com apresentação cultural de Rosana Daza, seguida pelo momento de aprovação das propostas, eleição das representantes para a etapa estadual da 6ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e a leitura e aprovação das moções. O encerramento está previsto para as 11h30.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do link https://forms.gle/S3FSNkWu9h6sTZaY8. Todas as participantes inscritas receberão certificado de participação.

Serviço:

5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres

Data: 24 de julho (7h às 17h) e 25 de julho (7h30 às 11h30)

Local: Câmara Municipal de Dourados – MS

Tema: “Mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas”