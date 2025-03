700kg de maconha “desaparecem” de sede policial paraguaia na fronteira

As autoridades judiciárias estimaram que o total de drogas apreendidas tinha um valor de US$ 2 milhões no mercado negro brasileiro. A operação de apreensão da droga ocorreu no dia 23 de fevereiro, às margens do Rio Piratiy, em Salto del Guairá, quando foram apreendidos nove caminhões e três barcos. Informações de inteligência mobilizaram agentes especiais do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE) da Senad, com apoio do Comando de Operações de Defesa Interna (CODI) e da Força-Tarefa Conjunta (FTC), liderada pelo promotor Ramón Ferreira, que — organizados em equipes de vigilância — viram a movimentação em alta velocidade do comboio de aproximadamente nove vans viajando por volta das 2h50 da manhã de domingo.

Houve uma troca de tiros na qual aproximadamente 30 a 40 homens armados transportavam a carga. Ao perceber a presença policial, os suspeitos entraram em uma estrada rural e abandonaram os veículos às margens do Rio Piratiy. Alguns conseguiram escapar pulando no rio, enquanto outros desapareceram na mata.

Os veículos apreendidos eram equipados com um espaço exclusivo para o motorista, para que fosse possível transportar o máximo de drogas possível em seu interior. Os pacotes de maconha tinham logotipos e possuíam desenhos de um índio, e outros com a inscrição “Equipe É os guri”, expressão popular brasileira que se refere a uma frase que expressa a união dos povos.