O preço da imagem: Contrato de publicidade de Paranaíba recebe 11º aditivo e custo global ultrapassa R$ 5 milhões

Renovação por 12 meses injeta R$ 890 mil e distribui pagamento entre Saúde, Educação e outras pastas, no mesmo dia em que houve remanejamentos orçamentários.

Enquanto a administração remaneja verbas de setores produtivos para cobrir obras, renovação contratual garante injeção de quase R$ 900 mil para propaganda oficial, utilizando recursos entre outras secretárias, incluindo da Saúde e Educação.

A comunicação institucional da Prefeitura de Paranaíba continuará consumindo uma fatia expressiva do orçamento municipal em 2026. Em ato publicado nesta quinta-feira (22), a administração do prefeito Maycol Queiroz oficializou o 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2022, renovando o vínculo com a agência Vértice Publicidade Ltda por mais 12 meses.

O que chama a atenção, no entanto, não é apenas a continuidade do serviço, mas a robustez dos valores envolvidos em um contrato que se arrasta desde 2022. Com o novo aditivo, a Prefeitura injetou mais R$ 890 mil na conta da publicidade. Com esse acrescimo o valor global do contrato chega a mais R$ 5 milhões.

Prioridades Orçamentárias em Xeque

A renovação milionária ocorre no mesmo dia em que o Executivo publicou decretos de remanejamento orçamentário, anulando dotações do Agronegócio para cobrir despesas de infraestrutura. A manutenção de um contrato de publicidade deste porte levanta questionamentos sobre a definição de prioridades da gestão municipal.

Enquanto setores essenciais disputam recursos, a verba para a agência de propaganda oficial foi pulverizada entre as dotações de praticamente todas as pastas estratégicas. Segundo o extrato publicado, a conta dos R$ 890 mil extras será paga com recursos retirados de:

SECRETARIA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FINALIDADE DA VERBA (AÇÃO) Secretaria Municipal de Educação Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica Primária Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações do Programa IST/AIDS-HV Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Secretaria de Assistência Social Gestão Administrativa do Fundo Mun. de Assistência Social Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura Manutenção das Atividades da Secretaria Secretaria Municipal de Cultura Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura Secretaria de Governo Manutenção das atividades do Departamento de Imprensa Secretaria Municipal de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria

A utilização de recursos da Saúde e da Educação para custear publicidade institucional, embora legal, desde que tenha caráter informativo, exige um escrutínio rigoroso sobre o retorno social dessas campanhas, especialmente quando o montante ultrapassa a casa dos 5 milhões de reais acumulados.

Vínculo Prolongado

O fato de este ser o 11º Termo Aditivo a um contrato assinado originalmente em 2022 também merece destaque; a prorrogação sucessiva de contratos de serviços contínuos é permitida por lei, mas a perpetuação do mesmo fornecedor por longos períodos, com constantes reajustes e aditivos de valor, pode sinalizar uma acomodação administrativa que evita a realização de novos processos licitatórios, os quais poderiam, em tese, trazer preços mais competitivos ou novas propostas criativas para o município.

O objeto do contrato é amplo, abrangendo desde o planejamento e criação até a distribuição de ações publicitárias para “divulgar serviços de interesse do Município, difundir ideias ou informar o público”. Com a vigência estendida até 13 de janeiro de 2027, a atual gestão garante a manutenção de sua máquina de comunicação por todo o ano de 2026, blindando a publicidade institucional de possíveis cortes, mesmo em um cenário econômico que exige cautela.

