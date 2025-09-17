Veículos de Comunicação
Início RCN 67

SEGURANÇA

Homem é preso na Capital por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil

A prisão ocorreu durante a 'Operação Rede Limpa 18' da Polícia Federal

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Portal Medicina e Saúde)
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (17), um homem em Campo Grande por armazenar material de abuso sexual infantil.

A prisão ocorreu durante a Operação Rede Limpa 18, que combate crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em uma casa da Capital e recolheram computadores e celulares que serão periciados.

Investigação e Alerta da Polícia Federal

Segundo a PF, o material apreendido pode ajudar a identificar outros suspeitos.

Em nota, a instituição esclarece que “muito embora o termo pornografia’ ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir ‘qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais’, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de ‘abuso sexual de crianças e adolescentesou mesmo ‘violência sexual de crianças e adolescentes'”.

A nomenclatura, de acordo com a polícia, ajuda a dar dimensão da violência imposta as vítimas dos crimes.

A corporação também alerta para a importância da prevenção. “Pais e responsáveis devem monitorar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, observando sinais como isolamento repentino e segredo no uso de celulares e computadores”, destaca.

