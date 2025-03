Academia de letras do estado retoma palestras com imortais da Associação Brasileira

A partir da próxima quinta-feira (27), a Associação Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) inicia a temporada 2025 do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”. A iniciativa contempla os Chás Acadêmicos, do qual participam nomes nacionais.

Conforme a programação, ao longo do ano, os Chás Acadêmicos, realizados como parte do projeto, terão as presenças dos imortais Antonio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira e Jorge Caldeira, além de Ricardo Cavaliere – especificamente em uma Oficina a ser realizada.

Além dos Chás Acadêmicos, a ASL também prevê atividade vespertina reunindo alunos das Rede Estadual de Ensino em locais a serem definidos mensalmente para um encontro entre os estudantes e os imortais da ASL e ABL, programada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Agenda

Parte da agenda básica de atividades anuais da ASL, que se iniciou com o projeto Leituras e Conversas no dia 13 de março, completa-se com a presença dos imortais da ABL e suas palestras, além das homenagens das Rodas Acadêmicas aos saudosos membros da ASL Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.

Nesses eventos estarão envolvidos os imortais sul-mato-grossenses Américo Calheiros, Lucilene Machado, Marcos Estevão, Marisa Serrano, Paulo Nolasco, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco.

Segundo o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, o projeto teve grande repercussão em 2024, com palestras que também foram editadas e disponibilizadas on-line no site da Academia.

Ele pontuou que a manutenção dos trabalhos este ano oferece ainda mais opções de atividades literárias aos corpos docente e discente do estado, além do público em geral interessado nos eventos literoculturais. “Educação, cultura, leitura, iniciativas que são objetivos da ASL e fazem a diferença no desenvolvimento e comportamento do ser humano”, avaliou Henrique de Medeiros.

O “ABL na ASL” foi discutido em 2023 no Festival América do Sul Pantanal em Corumbá e se desenvolveu em reuniões do presidente da ASL, Henrique de Medeiros, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Ferreira Miranda, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Eduardo Mendes.

Com a decisão do apoio da FCMS à Literatura, a ASL realiza as atividades também com Belas Artes, tendo música e artes visuais interligadas nas ações literoculturais com parcerias da Academia com a UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Confraria Sociartista.

O titular da Setesc, Marcelo Miranda, destacou que o Governo do Estado tem grande compromisso com a Cultura e a Educação e o apoio às atividades literárias é uma obrigação nesse sentido.

Programação

Dia 27 de Março – Chá Acadêmico ABL com o imortal Antonio Carlos Secchin

Dia 09 de Abril – Oficina Literária ABL-ASL com o imortal Ricardo Cavaliere

Dia 24 de Abril – Roda Acadêmica sobre Oliva Enciso. com os imortais da ASL Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo)

Dia 29 Maio – Chá Acadêmico ABL com o imortal Edgard Telles Ribeiro

Dia 26 Junho – Roda Acadêmica sobre Hernâni Donato, com os imortais da ASL Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros

Dia 31 Julho – Chá Acadêmico ABL com o imortal Jorge Caldeira

Dia 28 Agosto – Roda Acadêmica sobre Abílio de Barros, com os imortais da ASL Américo Calheiros, Raquel Naveira e Marisa Serrano

Dia 25 Setembro – Chá Acadêmico ABL com o imortal Geraldo Carneiro

Dia 31 Outubro – Roda Acadêmica sobre Augusto César Proença, com os imortais da ASL Lucilene Machado, Sergio Cruz e Sylvia Cesco

Dia 27 Novembro – Chá Acadêmico ABL com o imortal Godofredo de Oliveira Neto