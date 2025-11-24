Acadêmicos de Medicina realizam mutirão para homens no HU de Dourados até dia 29

Os acadêmicos da faculdade de medicina da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), realizam o projeto Novembro Azul, nos dias 24 a 28 de novembro, das 7 às 10 horas. Tudo será realizado no HU (Hospital Universitário), a estimativa é de atender 350 homens durante a ação de prevenção.

Os pacientes que fizerem os exames terão direito a retornar para as consultas, que serão realizadas no sábado, dia 29, com início às 7 horas e durando o dia todo.

Essa é uma iniciativa criada em 2023 pela Liga de Urologia, que foi idealizado e organizado por acadêmicos com a orientação do médico Urologista Ricardo de Lucia, que também é preceptor da liga.

“Já no mutirão de exames, os acadêmicos participam ativamente, fazendo questionários aos pacientes e auxiliando na organização dos procedimentos, que são feitos pelos funcionários do HU. Já nas consultas, participam acompanhando os médicos urologistas, servindo, também, como meio de aprendizado, assim como nas biópsias”, diz o acadêmico João Pedro Bezerra, um dos participantes.

Prevenção

A SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) recomenda que os homens façam uma avaliação individualizada, que inclui o exame de toque retal e o exame de sangue PSA, a partir dos 50 anos. Para aqueles com fatores de risco, como histórico familiar (pai ou irmão) de câncer de próstata, a recomendação é iniciar o rastreamento mais cedo, a partir dos 45 anos.