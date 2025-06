Operação do Choque na Vila Nasser resulta em 370 kg de droga apreendida e duas prisões

Uma operação conduzida pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou, na última semana, na apreensão de mais de 370 quilos de maconha na Vila Nasser, em Campo Grande. Dois homens foram presos durante a ação de apreensão de drogas, que representou um prejuízo superior a R$ 757 mil ao tráfico de drogas.

A mobilização policial teve início após uma denúncia anônima apontar a existência de um possível ponto de venda de entorpecentes em uma rua da região. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um homem que, ao notar a aproximação da viatura, apresentou sinais de nervosismo e tentou esconder um objeto na cintura. Após a abordagem, um tablete de maconha foi localizado com o suspeito, iniciando mais uma apreensão de drogas.

Ao ser questionado, o homem confessou que mantinha outras porções de droga em sua residência e permitiu a entrada dos policiais no local. Na casa, foram encontradas mais porções de maconha e cocaína já embaladas para comercialização, confirmando as suspeitas de apreensão de drogas. Além disso, o suspeito revelou que também fazia entregas a usuários para quitar dívidas pessoais.

Durante a vistoria, os policiais acessaram o telefone celular do suspeito e identificaram conversas que indicavam a presença de uma grande quantidade de droga em outro imóvel nas proximidades. Diante da nova informação, a equipe do Choque se dirigiu até o segundo endereço.

Apreensão e Prisões

No local indicado, um homem permitiu a entrada da equipe, que percebeu sinais de abandono no imóvel, como poucos móveis e um cômodo trancado. Com o auxílio do cão farejador Bonny, as buscas avançaram até um dos quartos, onde foram encontradas diversas caixas contendo drogas, resultando na grande apreensão de drogas no total de mais de 370 quilos.

Parte das drogas estava acondicionada em tabletes, já pronta para distribuição. O segundo suspeito, encontrado no imóvel, relatou que havia sido contratado para cuidar da droga em troca de pagamento em dinheiro.

Ambos os homens foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. O material apreendido será encaminhado para perícia.