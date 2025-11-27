Ação prepara Corumbá para conviver com onças

A Prefeitura de Corumbá promove nesta sexta-feira (28) a ação “Entre Pegadas”, no Ecoparque Cacimba da Saúde, em alusão ao Dia Internacional da Onça-pintada, celebrado no sábado (29). A iniciativa é conduzida pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e conta com apoio do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Ibama/PrevFogo, Polícia Militar Ambiental, 6º Distrito Naval, COMAP e de escolas municipais.

A atividade integra o Programa de Educação Ambiental voltado à convivência entre moradores e grandes felinos em áreas urbanas. O projeto pretende reduzir conflitos, ampliar o conhecimento da população sobre a fauna pantaneira e promover práticas seguras diante da presença de onças em bairros da cidade.

A região onde ocorre a ação registrou avistamentos da espécie neste ano, além de relatos de ataques a cães. Para identificar o animal e monitorar deslocamentos, o IHP e parceiros instalaram armadilhas fotográficas e ampliaram atividades educativas com apoio de órgãos ambientais e da Defesa Civil.

Ações de Educação Ambiental e Proteção da Fauna Pantaneira

Durante o evento, alunos das escolas Tilma Fernandes e CAIC, além de moradores do entorno, participam de uma feira educativa com oficinas e orientações técnicas. Mulheres da COMAP farão uma intervenção artística coletiva, aberta a crianças e comunidade. A Fundação de Cultura apresentará um teatro temático com foco na proteção da fauna, e a Polícia Militar Ambiental exibirá animais taxidermizados e realizará ações educativas.

A iniciativa recebe apoio da Votorantim Cimentos e da Santana Tintas, responsáveis por fornecer materiais para as atividades.

Em nota, a Prefeitura de Corumbá afirmou que a ação reforça o compromisso da gestão e das instituições parceiras com a preservação da fauna pantaneira e com a construção de uma cidade capaz de conviver de forma segura com sua biodiversidade.

Orientações em Caso de Avistamento de Onças

A Prefeitura e os órgãos ambientais divulgaram orientações técnicas sobre como proceder em caso de avistamento. Segundo o Ibama, fatores como cheias e incêndios podem aproximar onças da área urbana, especialmente em regiões próximas aos rios. A população deve acionar a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 ao avistar o animal.