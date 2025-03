Acidente entre bicicleta elétrica e carro resulta em adolescente ferido

Um adolescente de 15 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 12h55, no cruzamento das ruas João Mendes e Ângelo Melão, no bairro Jardim das Paineiras, Norte de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações fornecidas pelo Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), o acidente ocorreu quando a condutora de um veículo Toyota Etios, de cor branca, trafegava pela Rua João Mendes e, ao cruzar a Rua Ângelo Melão, colidiu frontalmente com uma bicicleta conduzida pelo adolescente, que seguia no sentido Crispim Coimbra – Casimiro de Abreu.