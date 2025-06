Motorista morre em acidente entre caminhão e picape na MS-112

Um grave acidente registrado, na manhã desta terça-feira (17), resultou na morte de um motorista, na rodovia estadual MS-112, no quilômetro 139, no município de Inocência (MS). A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux, com placas do estado de Goiás, e um caminhão Mercedes-Benz.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Rafael Giacomini, de 42 anos. No veículo, havia um passageiro, também goiano, que foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital de Inocência. O condutor do caminhão sofreu uma luxação no joelho e precisou de atendimento médico.