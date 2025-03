Acidente entre carreta de auto escola e moto deixa motoentregador ferido

Um motoentregador ficou ferido após colidir com uma carreta de autoescola no final da manhã deste domingo (23), na Avenida Eloy Chaves, esquina com a Rua Eurídice Chagas Cruz, na Vila Nova, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações coletadas no local, o motociclista trafegava pela Avenida Eloy Chaves, no sentido Centro-bairro, quando colidiu contra o para-choque traseiro da carreta. O veículo de aprendizagem, conduzido por uma aluna acompanhada de um instrutor, seguia pela Rua Eurídice Chagas Cruz no sentido Vila Nova-Interlagos (leste-oeste).

A colisão ocorreu quando a aluna tentou atravessar a Avenida Eloy Chaves. Contudo, devido ao fluxo intenso de veículos que seguia pela avenida no sentido bairro-Centro, a carreta precisou parar, ficando parte do reboque sobre a via contrária, momento em que o motociclista atingiu a traseira do veículo. Com o impacto, o motoentregador caiu no solo e sofreu escoriações nos braços, pernas e tórax.