Acidente fatal com duas mortes e três crianças feridas é alerta para trânsito de Três Lagoas

Uma verdadeira tragédia abalou duas famílias nesta madrugada desta terça-feira (16), após um trágico acidente tirar a vida de Fernanda Taina Costa da Silva, 28 anos, e de Fernando Marconi Ramos, 29 anos, em Três Lagoas MS.

Já avançava a madrugada de terça-feira, quando militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar, foram acionados para comparecer na rodovia BR-158, anel viário Samir Thomé, de fronte com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé.

No local foi avistado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e do Samu, um veículo parcialmente destruído e uma motocicleta totalmente esfacelada. A “pancada”, foi tão forte que acabou tirando a vida no local de Fernanda Taina Costa, que dirigia um Fiat Pálio cinza, sem chances de socorro. As duas crianças, cinco e 9 meses, filhos de Fernanda, tiveram ferimentos leves, perambulavam pelo local e foram socorridas até o Hospital Regional, e uma terceira criança de 9 anos que os acompanhavam para atendimento médico.