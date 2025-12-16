Veículos de Comunicação
DUAS FAMÍLIAS EM LUTO

Acidente fatal com duas mortes e três crianças feridas é alerta para trânsito de Três Lagoas

Fernanda conduzia carro ocupado por filhos e uma adolescente quando teria ocorrido acidente colidindo em moto; matando-a e Fernando moto entregador

Alfredo Neto

Colisão entre carro e moto aconteceu em um trecho após uma curva e inquérito policial vai investigar o caso: Alfredo Neto/RCN67
Colisão entre carro e moto aconteceu em um trecho após uma curva e inquérito policial vai investigar o caso: Alfredo Neto/RCN67

Uma verdadeira tragédia abalou duas famílias nesta madrugada desta terça-feira (16), após um trágico acidente tirar a vida de Fernanda Taina Costa da Silva, 28 anos, e de Fernando Marconi Ramos, 29 anos, em Três Lagoas MS.

Já avançava a madrugada de terça-feira, quando militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar, foram acionados para comparecer na rodovia BR-158, anel viário Samir Thomé, de fronte com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé.

No local foi avistado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e do Samu, um veículo parcialmente destruído e uma motocicleta totalmente esfacelada. A “pancada”, foi tão forte que acabou tirando a vida no local de Fernanda Taina Costa, que dirigia um Fiat Pálio cinza, sem chances de socorro. As duas crianças, cinco e 9 meses, filhos de Fernanda, tiveram ferimentos leves, perambulavam pelo local e foram socorridas até o Hospital Regional, e uma terceira criança de 9 anos que os acompanhavam para atendimento médico.

Mais um pouco a frente, foi localizado e preservado para a perícia o corpo de Fernando Marconi Ramos, 29 anos. O motoentregador pilotava uma Honda Bros 160, no sentido Leste e acabou atingido violentamente pelo carro, não conseguindo desviar, sendo arremessado à mais de 5 metros do local da colisão, sofrendo fraturas de Fêmur, tórax, membros superiores e traumatismo craniano. Um conhecido de Fernando foi no local e reconheceu a vítima aos policiais militares do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar.

Familiares de Fernanda Taina também estiveram no local e confirmaram as informações aos militares que registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O delegado de plantão da Polícia Civil esteve no local acompanhando o trabalho da perícia e o caso será investigado para averiguar o que teria ocorrido, para Fernanda invadir a pista contrária e bater violentamente na moto, vitimando-a e Fernando Marconi.

O local já é velho conhecido dos órgãos de socorro de Três Lagoas, onde diversos acidentes fatais já foram registrados.

