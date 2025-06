Acidente fatal em Bela Vista: trabalhador morre ao ser sugado por moinho

Um acidente de trabalho registrado em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Roger da Costa Vitoriano, de 32 anos, na tarde desta segunda-feira (9). Este trágico acidente de trabalho trouxe muitas consequências.

O trabalhador operava um moinho em uma unidade de mineração de calcário agrícola quando foi tragicamente sugado pela máquina após tentar desobstruí-la manualmente. O acidente de trabalho ressalta a importância de medidas preventivas.

Natural do município de Jardim, Roger atuava na operação do equipamento quando este apresentou uma falha mecânica. Conforme relataram testemunhas, ele tentou resolver o problema com as próprias mãos e acabou sendo puxado para dentro da estrutura.

O impacto dos ferimentos foi fatal, e o óbito ocorreu ainda no local, em meio ao expediente. Vários colegas presenciaram a cena, aumentando o choque e a comoção entre os funcionários que diante disso, acreditam ser necessário discutir as causas do acidente de trabalho.

A Polícia Civil de Bela Vista e a equipe da Perícia Técnica foram acionadas para o local. As autoridades realizaram os primeiros levantamentos, mas os detalhes do acidente ainda estão sendo apurados.

O caso permanece sob investigação, e a principal linha de análise envolve possíveis falhas nos protocolos de segurança operacional da empresa.

O corpo de Roger foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim, onde passará por exames periciais antes de ser liberado à família.

O velório e o sepultamento ocorrerão em sua cidade natal, onde familiares e amigos se reúnem para a despedida.

A morte de Roger gerou forte comoção em Jardim e Bela Vista, levantando questões sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho em empresas do setor de mineração. O acidente de trabalho gerou muitas reflexões. Entidades sindicais e autoridades devem se manifestar nos próximos dias sobre medidas de fiscalização e prevenção a novos acidentes.