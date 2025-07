ACIP promove encontro para criar Núcleo de Gastronomia

A Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) finaliza o mês de julho com a realização de um evento destinado a fortalecer o setor de gastronomia, por meio da formação de um núcleo setorizado. A entidade está convidando chefs, donos de restaurantes, lanchonetes e padarias, food trucks, confeiteiros e boleiras para uma reunião nesta segunda-feira (28), a partir das 9h, junto com consultores do Sebrae/MS.

A intenção da entidade é reunir os representantes do setor para a formação do Núcleo Setorial de Gastronomia, onde poderão ser discutidas as principais questões que envolvem o segmento de prestação de serviços na área de alimentos.