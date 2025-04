Ações estratégicas promovem a conscientização sobre o autismo

Aparecida do Taboado está vivenciando a 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo.

A programação visa sensibilizar a população sobre a importância da inclusão e dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na manhã desta quinta-feira (03/04), a diretora de Educação Especial, Jaqueline Silva, e a coordenadora da pasta, Fabiana Melo, foram entrevistadas no RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, onde detalharam as atividades planejadas e a atuação dos profissionais da área nas unidades de ensino da cidade.

Panfletagem sobre o autismo nas ruas de Aparecida do Taboado (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Na quarta-feira (02), Dia Mundial do Autismo, um evento de conscientização foi realizado. A ação consistiu em uma panfletagem educativa no semáforo localizado no cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Orlando Mascarenhas, com o objetivo de promover a inclusão e disseminar informações sobre o autismo.

Ainda no mesmo dia, à tarde, foi realizada uma roda de conversa entre psicólogas da Educação e pais de alunos autistas, proporcionando um momento de troca de experiências e discussões sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas famílias.

Nesta quarta-feira (03), a programação seguiu com uma nova ação de panfletagem, desta vez no comércio local, visando alcançar um público ainda maior e fomentar a conscientização nas ruas da cidade.

Município estruturou o setor de Educação Especial, que atende crianças com deficiência, incluindo as autistas (Foto: Assessoria)

A Educação Especial de Aparecida do Taboado, implantada em 2022, tem se destacado pelo trabalho dedicado e pela estrutura de apoio às crianças com necessidades educacionais especiais.

Atualmente, a rede conta com psicólogas, 21 professores de apoio, 56 Agentes de Desenvolvimento Infantil e uma equipe gestora, atendendo a 146 alunos com deficiência, sendo 96 com diagnóstico de autismo. As ações de fortalecimento dessa estrutura continuarão, com a previsão de contratação de novos profissionais pela Prefeitura, visando ampliar a qualidade no atendimento.

TEA

O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição neurobiológica caracterizada por dificuldades na comunicação social, padrões de comportamento repetitivos e interesses restritos.

A gravidade e os sintomas podem variar amplamente entre os indivíduos. Embora a causa exata não seja completamente compreendida, fatores genéticos e ambientais desempenham papéis importantes. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada podem melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas com autismo.

Assista a entrevista do RCN Notícias: