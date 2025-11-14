Ações integradas de fiscalização, inteligência e proteção ambiental são realizadas em Coxim

Entre os dias 1º e 5 de novembro, as equipes da Polícia Civil, atuantes na Operação Protetor do Bioma, intensificaram as ações de fiscalização e enfrentamento a crimes ambientais, em Coxim.

Com participação da DENAR/PCMS – SEJUSP/MS e da CGDRON/DIOP/SENASP–MJ, as equipes percorreram 350 km de estradas federais e vicinais. 175 veículos, sendo 150 automóveis/quatro rodas e 25 motocicletas, totalizando 290 pessoas foram abordadas no decorrer das operações.

A operação prestou apoio à Delegacia de Polícia de Coxim, ao cumprir um mandado de prisão,contra um homem, pelo crime de homicídio.