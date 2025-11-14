Ações integradas de fiscalização, inteligência e proteção ambiental são realizadas em Coxim

Entre os dias 1º e 5 de novembro, as equipes da Polícia Civil, atuantes na Operação Protetor do Bioma, intensificaram as ações de fiscalização e enfrentamento a crimes ambientais, em Coxim.
Com participação da DENAR/PCMS – SEJUSP/MS e da CGDRON/DIOP/SENASP–MJ, as equipes percorreram 350 km de estradas federais e vicinais. 175 veículos, sendo 150 automóveis/quatro rodas e 25 motocicletas, totalizando 290 pessoas foram abordadas no decorrer das operações.
A operação prestou apoio à Delegacia de Polícia de Coxim, ao cumprir um mandado de prisão,contra um homem, pelo crime de homicídio.
Patrulhamento terrestre, barreiras policiais, diligências de inteligência e apoio técnico-operacional em áreas sensíveis, foram realizados durante a ação. As equipes atuaram no combate ao desmatamento ilegal, ao transporte irregular de produtos florestais, à caça predatória e demais ilícitos que comprometem a integridade ambiental.
*Com informações da Polícia Civil de MS