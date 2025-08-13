Acusado de estuprar enteada em Dourados tem prisão preventiva decretada

O homem de 25 anos, identificado como Caio, que estava preso desde domingo (10), acusado de estuprar a enteada de 13 anos e ameaçar outra adolescente, de 17 anos, com uma garrafa quebrada, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na terça-feira (12).

O caso ocorreu na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados, e mobilizou lideranças locais. Segundo a polícia, as lideranças indígenas conseguiram deter o homem até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Após a audiência de custódia, o acusado foi transferido da cela da Depac para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Entenda o caso

A Polícia Militar foi acionada na madrugada do domingo (10) para atender ocorrência na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados, onde um homem de 25 anos, identificado como Caio, teria abusado sexualmente da enteada, de 13 anos, e ameaçado outra adolescente, de 17.

Conforme as informações da polícia, ele estuprou a menina de 13 anos e, durante o ato, utilizou uma garrafa quebrada para ameaçar a outra menor. Lideranças indígenas foram acionadas e conseguiram deter o suspeito até a chegada da polícia.

Ele foi encaminhado à Depac, de Dourados, sendo autuado em flagrante por ameaça e estupro.