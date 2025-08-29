Veículos de Comunicação
Polícia

Acusado de manter laboratório de 'canabidiol' tem preventiva decretada 

Kátia Kuratone

No local, os policiais apreenderam diversos pacotes de skunk, além de frascos de Canabidiol prontos para comercialização e outros frascos em processo de produção. (Divulgação/SIG)
No local, os policiais apreenderam diversos pacotes de skunk, além de frascos de Canabidiol prontos para comercialização e outros frascos em processo de produção. (Divulgação/SIG)

Ediberto da Silva Menezes Filho, de 30 anos, acusado de ser o responsável pelo laboratório clandestino de canabidiol, substância extraída a partir da maconha, teve a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (28). A prisão preventiva significa que o juiz determinou a prisão de uma pessoa antes do julgamento final, como uma medida para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, ou facilitar a investigação e o andamento do processo judicial.

Entenda o caso

O laboratório clandestino de canabidiol localizado no bairro Parque Alvorada foi descoberto em uma ação conjunta do SIG (Setor de Investigações Gerais), NRI (Núcleo Regional de InteligênciaI) e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). O local foi fechado pela polícia na quarta-feira (27).

No local, os policiais apreenderam diversos pacotes de skunk, totalizando aproximadamente 7 quilos, além de cerca de 30 frascos de canabidiol prontos para comercialização e aproximadamente 30 frascos em processo de produção. 

De acordo com informações policiais, cada frasco do produto chegava a valer cerca de R$ 800 no mercado ilegal.

Durante a operação, também foram encontrados dois simulacros de arma de fogo e três munições. Ediberto responderá por tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e porte de arma de uso permitido.

