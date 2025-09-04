Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Adolescente é apreendida depois de ataque com faca em escola estadual

Aluna responderá por prática de ato infracional correspondente a homicídio tentado e lesão corporal

Karina Anunciato

Aluna segurando a faca durante o intervalo (Foto: Captura de Tela)
Aluna segurando a faca durante o intervalo (Foto: Captura de Tela)

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã de quarta-feira (3) depois de tentar esfaquear colegas dentro da Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, no bairro Rouxinóis, em Campo Grande.

Duas estudantes ficaram feridas — uma delas com corte superficial no rosto — e um funcionário da unidade também se lesionou ao tentar conter a agressora.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi detida em flagrante pela prática de ato infracional correspondente a homicídio tentado e lesão corporal. Após ouvir as vítimas, a polícia concluiu que a agressora agiu de forma premeditada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), o incidente foi rapidamente controlado e reforçou que ‘se tratou de um incidente isolado‘. A pasta acionou equipes de assistentes sociais e psicólogos para acompanhar as estudantes envolvidas.

Em nota, a SED ressaltou que ‘mantém protocolos de prevenção e segurança em suas 350 escolas, incluindo videomonitoramento, Ronda Escolar e parcerias com as policias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros’.

Ameaças e Ações na Escola

A diretora da escola informou que, na noite anterior, havia recebido mensagens em grupo de WhatsApp nas quais a adolescente ameaçava levar uma arma de fogo para a unidade. A Ronda Escolar chegou a fazer revistas nas mochilas, mas não encontrou nada. A agressão ocorreu durante o intervalo da aula.

A jovem foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico. Segundo o laudo, ela estava consciente de seus atos. A ficha escolar apresentava apenas a indicação de investigação diagnóstica de transtorno do espectro autista, sem conclusão médica.

Confira o vídeo:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos