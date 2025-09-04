Adolescente é apreendida depois de ataque com faca em escola estadual

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã de quarta-feira (3) depois de tentar esfaquear colegas dentro da Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, no bairro Rouxinóis, em Campo Grande.

Duas estudantes ficaram feridas — uma delas com corte superficial no rosto — e um funcionário da unidade também se lesionou ao tentar conter a agressora.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi detida em flagrante pela prática de ato infracional correspondente a homicídio tentado e lesão corporal. Após ouvir as vítimas, a polícia concluiu que a agressora agiu de forma premeditada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), o incidente foi rapidamente controlado e reforçou que ‘se tratou de um incidente isolado‘. A pasta acionou equipes de assistentes sociais e psicólogos para acompanhar as estudantes envolvidas.

Em nota, a SED ressaltou que ‘mantém protocolos de prevenção e segurança em suas 350 escolas, incluindo videomonitoramento, Ronda Escolar e parcerias com as policias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros’.

Ameaças e Ações na Escola

A diretora da escola informou que, na noite anterior, havia recebido mensagens em grupo de WhatsApp nas quais a adolescente ameaçava levar uma arma de fogo para a unidade. A Ronda Escolar chegou a fazer revistas nas mochilas, mas não encontrou nada. A agressão ocorreu durante o intervalo da aula.

A jovem foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico. Segundo o laudo, ela estava consciente de seus atos. A ficha escolar apresentava apenas a indicação de investigação diagnóstica de transtorno do espectro autista, sem conclusão médica.

Confira o vídeo: