Adolescente morre após levar descarga elétrica em lava rápido de Dourados

Arauco

Encontros conectam empresários sul-mato-grossenses ao Projeto Sucuriú

A implantação da nova unidade de celulose da Arauco em Inocência, denominado de projeto Sucuriú, está gerando novas oportunidades de negócios na região. O empreendimento, de US$ 4,6 bilhões, vai gerar 18 mil empregos diretos no período de construção. Para aproximar fornecedores sul-mato-grossenses da Valmet, empresa responsável pelo projeto, a Fiems e o governo do […]