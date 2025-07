Aeroporto de Dourados é reclassificado pela Anac e fica apto a retomar voos comerciais

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que é vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, reclassificou o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira para Categoria AP-1, liberando Dourados para receber voos comerciais.

A Portaria foi publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial da União. O documento regula a classificação dos aeroportos civis públicos para garantir a aplicação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, tornando o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira apto para operar com voos comerciais.

Segundo divulgou a Prefeitura de Dourados, ainda falta um último passo, que está sendo coordenado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), estatal federal que administra o Aeroporto Regional de Dourados e que também é vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, que é a aprovação do Plano de Segurança Aeroportuário (PSA). O projeto foi elaborado por técnicos da aviação civil e encaminhado para avaliação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que pediu novos documentos, que estão sendo encaminhados pela Infraero.

“A aprovação do PSA deve ocorrer nos próximos dias e não nos preocupa porque a etapa mais difícil e também mais esperada, que era a reclassificação, foi superada com a publicação da portaria nesta quinta-feira”, ressalta Luís Roberto Martins de Araújo, secretário municipal de Serviços Urbanos.

Voos comerciais

O Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, está fechado para voos comerciais desde maio de 2021.

No ano passado, o aeroporto voltou a operar, mas exclusivamente com aviação geral, táxi aéreo e voos comerciais não regulares por aeronaves particulares.

A primeira companhia aérea que deve retomar voos na cidade é a Latam, que começou a comercializar passagens e tem estreia marcada para sua operação em Dourados no dia 8 de setembro. Inicialmente, a empresa disponibilizará voos de Dourados para o aeroporto de Guarulhos (SP).