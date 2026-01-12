Veículos de Comunicação
Início RCN 67

NOVAS REGRAS E LINHAS

AGEMS autoriza novas linhas e aumenta controle sobre convênios com polícia

Agência liberou novos trechos, cancelou rotas e publicou exigências para compras feitas via convênios com PMRv e PRF.

Adriano Hany

Ônibus intermunicipal em rodoviária com aviso de novas linhas e fiscalização
Medidas da AGEMS atingem o transporte de passageiros e o controle de gastos em rodovias concessionadas. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) publicou, nesta segunda-feira (12), um conjunto de decisões que mexe em duas frentes sensíveis: o transporte rodoviário de passageiros e a forma como concessionárias de rodovias e forças policiais registram gastos feitos por meio de convênios. Ao mesmo tempo em que a agência abriu caminho para novas ligações regulares entre cidades, ela também confirmou cancelamentos solicitados por operadoras e endureceu as regras para compras custeadas com recursos vinculados ao policiamento nas estradas.

Novas linhas ligam interior à Capital e a Bataguassu

No pacote de medidas, a Diretoria-Executiva autorizou duas novas linhas regulares de ônibus, mirando a demanda de passageiros no interior. A Cooperativa de Transportes Rodoviários (COOP-CENTROOESTE) recebeu sinal verde para operar a linha 411, ligando Glória de Dourados a Campo Grande. Além disso, a S A Pícoli Transportes Eireli passou a ter autorização para a linha 202, conectando Nova Andradina a Bataguassu.

As permissões seguem válidas até 18 de novembro de 2026 ou, alternativamente, até a conclusão do processo de licitação (chamamento público) previsto na legislação estadual. Dessa forma, a operação avança no curto prazo, enquanto o regramento mais amplo do serviço continua em andamento.

Cancelamentos, mudanças e reacomodações de rotas

Enquanto novas linhas foram liberadas, três itinerários acabaram retirados de circulação após pedidos das próprias operadoras. Foram canceladas as rotas:

  • Quebra Coco / Campo Grande (via Sidrolândia), operada pela Coopervans do Pantanal;
  • Campo Grande / Alcinópolis (via Figueirão), operada pela Viação Cruzeiro do Sul Ltda.;
  • Campo Grande / Ivinhema, operada pela Festur Transporte e Turismo Ltda.

Além disso, a agência registrou substituição de operadores em linhas de vans que atendem os trechos Antônio João/Ponta Porã e Três Lagoas/Paranaíba. Na prática, o conjunto de decisões desenha um cenário de ajustes: algumas conexões entram, outras saem e, paralelamente, parte da operação muda de mãos.

Convênios em rodovias: regras mais rígidas

No segundo eixo das medidas, a AGEMS editou a Portaria nº 324, com novas diretrizes para a prestação de contas dos convênios firmados entre concessionárias de rodovias e forças policiais, como a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esses convênios permitem que parte da receita de pedágios seja usada no custeio de itens e insumos voltados ao policiamento nas estradas; por isso, a agência decidiu reforçar a padronização do controle.

A partir de agora, para cada compra ou contratação feita com esses recursos, um rito obrigatório passa a valer. Três orçamentos de fornecedores distintos devem ser apresentados para cada despesa. Em seguida, a concessionária deve optar pelo menor valor. Caso não seja possível reunir as três cotações, ou caso se escolha um valor que não seja o menor, uma justificativa formal detalhada entra na conta e dependerá de aprovação da AGEMS.

Além disso, a despesa precisa ser comprovada por nota fiscal; recibos simples só serão aceitos de forma excepcional, com justificativa. Ainda nesse fluxo, todo pedido deve partir de um requerimento escrito da autoridade gestora do convênio (polícia) e precisa respeitar a lista de itens já prevista no contrato.

Prazos e consequência direta em caso de descumprimento

A prestação de contas deve ser enviada em formato digital à AGEMS até o dia 20 do mês seguinte ao gasto. As regras entram em vigor imediatamente e alcançam convênios atuais e futuros. Caso as exigências não sejam cumpridas, a despesa pode ser indeferida, e com isso, a concessionária fica impedida de usar a verba mensal prevista no contrato para cobrir aquele gasto específico.

