Música, circo, literatura e Natal iluminam o fim de semana em Mato Grosso do Sul; confira a agenda

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por música, arte, teatro e celebrações natalinas para todos os públicos. Em Campo Grande, a programação vai do encerramento do Novembro Negro à abertura oficial do Circuito Natalino, passando por shows, festas, oficinas e teatro. No interior, Ribas do Rio Pardo e Anaurilândia também movimentam a cena cultural com feira literária e show nacional. A curadoria é da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).
Sábado (29): de Sarau da Consciência Negra ao clima de Natal
Em Campo Grande, o Sarau da Consciência Negra encerra o Novembro Negro com uma tarde dedicada à ancestralidade afro-brasileira. A partir das 16h, a Rua General Mello, 23, recebe feira criativa, exposições, exibição de documentários, cerimônia de matriz africana, apresentações de dança, música e o tradicional Festival do Acarajé. A entrada é gratuita.
Ainda na linha da programação popular, o Circo Rhoney Espetacular toma conta da Praça do Rádio às 19h40. O espetáculo conta a história do Natal por meio de números circenses, música, mágica, humor e narrativa bíblica, voltado para toda a família. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos no Pátio Sesc – Pátio Central Shopping, das 10h às 14h30 e das 15h30 às 19h, de terça a sábado.
O clima natalino também avança pelo Centro com o “Natal dos Sonhos 2025 – Abertura Oficial”. A partir das 18h, o Circuito Natalino ganha parada temática, apresentações artísticas, decoração iluminada e um grande corredor de Natal que marca o início da temporada de festas na cidade. A programação é gratuita.
Leitura, formação e teatro durante o dia
A manhã de sábado começa na Casa de Cultura com a Oficina Contos e Cantigas, das 9h às 11h, conduzida por Marta Cel e Conceição Leite. A atividade reúne música, narrativa oral, memória afetiva e exercícios criativos, com foco em educadores, artistas e público em geral. A participação é gratuita.
À tarde, o Clube de Leitura Sesc se encontra às 14h, na Biblioteca do Sesc Teatro Prosa, para discutir o livro “Um riacho pouco profundo”, de Catherine Millot, em uma roda dedicada às complexas relações entre mãe e filha sob a perspectiva psicanalítica. Entrada gratuita.
No teatro, a noite traz a comédia em cordel “O Trato”, às 19h15, na Rua Trindade, 401, Jardim Paulista. A montagem revisita, em tom bem-humorado e totalmente brasileiro, a história de um ferreiro que negocia com o diabo, inspirada em “Faustino”, com ritmo de cordel, poesia e engenho popular. Os ingressos custam a partir de R$ 15 pelo Sympla.
Noite musical: do grunge ao pop brasileiro
Os fãs de rock noventista têm encontro marcado às 20h na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, 99) com o Stone Alice Jam – Tributo ao Grunge. A banda campo-grandense recria a atmosfera de Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden e outros ícones do movimento. Ingressos a R$ 44 pelo Sympla.
No Clube Estoril (Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20), o Baile do Magal celebra um dos grandes nomes da música brasileira. Sidney Magal apresenta sucessos que atravessaram gerações, acompanhado de banda completa e bailarinos. O show começa às 20h, com ingressos a partir de R$ 135.
Quem prefere uma noite de tributos variados pode seguir para o LABHITS Blues Bar Festival, no Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186). A partir das 20h, dez vocalistas se revezam em tributos a bandas como Coldplay, Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers, em mais de quatro horas de show. Os ingressos custam R$ 35 pelo Sympla.
O SunsetGrowlerStation aposta na nostalgia do rock nacional dos anos 80 e 90 com a banda Haiwana, que revisita clássicos de Legião Urbana, Paralamas, Titãs e outros nomes do período. A partir das 18h, o público encontra chope artesanal e ambiente descontraído, com ingressos a partir de R$ 20.
No Pizza Pub, a pedida é uma noite mais pesada com Herezia + Ovelhas Elétricas. As Ovelhas Elétricas abrem o show e o Herezia assume o palco na sequência, em um clima de “culto roqueiro” a partir das 20h. Entrada a R$ 20, via Sympla.
Pistas alternativas, tribal house e psicodelia
O público sáfico ganha uma noite dedicada no Ponto Bar com o SapaPoint – Rolê Sáfico, a partir das 20h. DJs Jubba, Amanda Ka e LadyAfroo comandam a pista, além de show da dupla Larissa & Mariana. A proposta é reunir representatividade e clima de comunidade, com ingressos a R$ 10.
Na NON STOP Club, a DJ israelense Gal Abargil comanda a festa “Desert Heat”, a partir das 23h, em uma noite de alta intensidade com tribal house e pista fervendo até a madrugada. Há cortesias e ingressos a partir de R$ 20 pelo Sympla.
A quem busca uma experiência mais imersiva, o evento SwampedReality – Psicodelia e Atmosfera Ritualística transforma a Rua Dr. Zerbini, 53, em um cenário místico com projeções, arte fluorescente, full on, forest e darkpsy. A partir das 22h, a proposta é criar uma vivência sensorial em torno da música psicodélica, com ingressos a partir de R$ 20.
Literatura e arte no interior: Ribas do Rio Pardo
Em Ribas do Rio Pardo, a programação segue com a Literarte – Feira de Literatura e Arte. Neste sábado, o Parque dos Ipês recebe, a partir das 16h, expositores locais e atividades abertas ao público, reunindo literatura, arte e programação cultural para toda a família. A entrada é gratuita.
Domingo (30): rock histórico, teatro e lazer em família
Um dos momentos mais aguardados do fim de semana acontece no domingo: o show de 30 anos do Bando do Velho Jack. A partir das 17h, a Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações, em Campo Grande, recebe a celebração de três décadas de uma das bandas mais emblemáticas do rock sul-mato-grossense. A apresentação ao ar livre reúne sucessos que marcaram gerações e promete emocionar fãs antigos e novos. Entrada gratuita.
Mais cedo, quem busca lazer em família pode aproveitar a 4ª Costelada 2025, na Colônia de Férias (Rua Mascote s/n — Chácara das Mansões). Das 11h30 às 17h (com almoço até 13h30), o evento oferece costelada, parque aquático e estrutura voltada ao descanso e convivência. Informações e convites antecipados pelo WhatsApp (67) 99888-8303.
No teatro, a Escola Adote volta a encenar “O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues, no Teatro Allan Kardec, às 19h. A montagem atualiza temas como culpa, preconceito, manipulação midiática e moralidade pública, aproximando a tragédia do debate contemporâneo. Os ingressos custam R$ 30, vendidos pelo Sympla.
Para o público infantil e famílias, a dica é “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, às 16h, no Grupo Casa (Rua Visconde de Taunay, 306 — Amambai). A contação acompanha Dona Joaninha e o Grilo Viajante em uma história poética e bem-humorada sobre afeto, liberdade e encantamento. A entrada é gratuita, com reserva de ingressos pelo Sympla.
Fechando a noite em clima leve, o Pontokê toma conta novamente do Ponto Bar, a partir das 20h. O karaokê da casa abre o microfone ao público em uma noite despretensiosa para quem quiser encerrar o fim de semana cantando. A entrada é gratuita.
Anaurilândia entra no clima de Natal com show nacional
Em Anaurilândia, o domingo marca o início oficial das festividades natalinas do município com o Natal de Luz, no Balneário Municipal. A partir das 16h, o DJ JB anima o público ao pôr do sol, preparando o clima para o show da dupla João Bosco e Vinícius, que sobe ao palco mais tarde. A programação é gratuita.
Com opções que vão do rock clássico às pistas eletrônicas, passando por teatro, literatura, circo e Natal, o fim de semana em Mato Grosso do Sul oferece programação diversa para todos os gostos e idades. É só escolher o roteiro e aproveitar.
J