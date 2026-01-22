Veículos de Comunicação
INFRAESTRUTURA

Agesul avança em projeto para modernizar 673 km de rodovias em MS

Agesul avança na licitação de anteprojeto para modernizar 673 km de rodovias seguindo diretrizes do Banco Mundial.

Adriano Hany

Rodovia em Mato Grosso do Sul com sinalização e documentos de licitação da Agesul sobre mesa
Licitação prevê anteprojeto para obras e manutenção de trechos rodoviários em 673,57 km no estado. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) avançou no processo de contratação de serviços técnicos para modernizar a malha rodoviária de Mato Grosso do Sul. A iniciativa prevê a elaboração de um anteprojeto referencial de engenharia. Esse anteprojeto deverá orientar futuras obras em um total de 673,57 quilômetros de rodovias estaduais, com foco em adequação de capacidade e aumento da segurança viária.

O procedimento faz parte de uma licitação voltada à contratação de empresa especializada para produzir os estudos e diretrizes técnicas que servirão de base para intervenções posteriores. Segundo as informações divulgadas, o anteprojeto será usado como referência para estruturar um novo modelo de execução e manutenção das rodovias contempladas.

Exigências do Banco Mundial

Um dos pontos centrais do processo é a exigência de que o trabalho siga diretrizes definidas pelo Banco Mundial, identificado nas publicações como BIRD. A adoção desse padrão foi apontada como diferencial. Isso ocorre pois direciona o projeto para um formato contratual alinhado a práticas internacionais, com regras mais detalhadas sobre desempenho, controle e manutenção.

Dentro desse modelo, o governo pretende estruturar contratos do tipo CREMA, voltados à reabilitação e manutenção. A ideia é concentrar responsabilidades e, ao mesmo tempo, estabelecer parâmetros para que a rodovia seja mantida em condições adequadas por um período determinado. Assim, a entrega não se limita à execução inicial, já que a manutenção passa a integrar a lógica do contrato.

Para a futura execução das intervenções, foi indicada a adoção do formato chamado “Design, Build, Maintain”. Esse modelo, conforme descrito, reúne em uma mesma contratação a etapa de projeto final, a execução das obras e a manutenção do trecho. A expectativa apresentada é que esse arranjo aumente a eficiência e a qualidade do resultado. Isso acontece já que o contratado assume um compromisso mais amplo com o desempenho da rodovia ao longo do tempo.

Reabertura da Concorrência Eletrônica

No andamento prático do processo, a Diretoria de Licitação de Obras da Agesul publicou aviso de reabertura da sessão da Concorrência Eletrônica nº 114/2025. O objetivo é divulgar a análise das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes e abrir prazo para manifestação de recursos. A sessão foi marcada para o dia 23 de janeiro de 2026, às 10h, no horário local.

O acompanhamento deverá ocorrer pelo portal eletrônico de licitações do Estado, identificado como e-Kronos. Com a retomada da sessão, a licitação entra em uma fase decisiva. Isso ocorre já que a divulgação da análise de preços e a possibilidade de recursos podem definir o ritmo de contratação do anteprojeto, que servirá de base para a modernização dos 673,57 quilômetros planejados.

