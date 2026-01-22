Agesul avança em projeto para modernizar 673 km de rodovias em MS

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) avançou no processo de contratação de serviços técnicos para modernizar a malha rodoviária de Mato Grosso do Sul. A iniciativa prevê a elaboração de um anteprojeto referencial de engenharia. Esse anteprojeto deverá orientar futuras obras em um total de 673,57 quilômetros de rodovias estaduais, com foco em adequação de capacidade e aumento da segurança viária.

O procedimento faz parte de uma licitação voltada à contratação de empresa especializada para produzir os estudos e diretrizes técnicas que servirão de base para intervenções posteriores. Segundo as informações divulgadas, o anteprojeto será usado como referência para estruturar um novo modelo de execução e manutenção das rodovias contempladas.

Exigências do Banco Mundial

Um dos pontos centrais do processo é a exigência de que o trabalho siga diretrizes definidas pelo Banco Mundial, identificado nas publicações como BIRD. A adoção desse padrão foi apontada como diferencial. Isso ocorre pois direciona o projeto para um formato contratual alinhado a práticas internacionais, com regras mais detalhadas sobre desempenho, controle e manutenção.

Dentro desse modelo, o governo pretende estruturar contratos do tipo CREMA, voltados à reabilitação e manutenção. A ideia é concentrar responsabilidades e, ao mesmo tempo, estabelecer parâmetros para que a rodovia seja mantida em condições adequadas por um período determinado. Assim, a entrega não se limita à execução inicial, já que a manutenção passa a integrar a lógica do contrato.

Para a futura execução das intervenções, foi indicada a adoção do formato chamado “Design, Build, Maintain”. Esse modelo, conforme descrito, reúne em uma mesma contratação a etapa de projeto final, a execução das obras e a manutenção do trecho. A expectativa apresentada é que esse arranjo aumente a eficiência e a qualidade do resultado. Isso acontece já que o contratado assume um compromisso mais amplo com o desempenho da rodovia ao longo do tempo.

Reabertura da Concorrência Eletrônica

No andamento prático do processo, a Diretoria de Licitação de Obras da Agesul publicou aviso de reabertura da sessão da Concorrência Eletrônica nº 114/2025. O objetivo é divulgar a análise das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes e abrir prazo para manifestação de recursos. A sessão foi marcada para o dia 23 de janeiro de 2026, às 10h, no horário local.

O acompanhamento deverá ocorrer pelo portal eletrônico de licitações do Estado, identificado como e-Kronos. Com a retomada da sessão, a licitação entra em uma fase decisiva. Isso ocorre já que a divulgação da análise de preços e a possibilidade de recursos podem definir o ritmo de contratação do anteprojeto, que servirá de base para a modernização dos 673,57 quilômetros planejados.